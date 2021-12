El Canal 33 estrena 'CTRL', un documagazín sobre cultura i tecnologia

Aquest dilluns 6 de desembre, a les 22.15 h, el Canal 33 estrena el documagazín 'CTRL', una proposta que vol posar en comú la cultura i la tecnologia. Un projecte sorgit de la col·laboració entre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i l'Institut Català de les Empreses Culturals del Departament de Cultura; el qual serà conduït per Elisenda Carod.

'CTRL' està format per set capítols temàtics, cada un centrat en una disciplina cultural o artística, i construïts a partir de quatre trames diferents però interrelacionades: les històries de dos creadors digitals i de dos consumidors de cultura digital. L'objectiu és impulsar la creació de nous talents i formats de continguts innovadors.

El lligam entre els personatges a cada capítol permetrà descobrir com l'eclosió digital ha contribuït a posar la tecnologia al servei de les arts i la cultura, i ha fet possibles, entre d'altres, projectes com obres de teatre interactives, videojocs artístics, pel·lícules creades per l'espectador, exposicions en realitat virtual, escultures impreses... La intenció és mostrar com el moment actual és de transició i que, d'aquí a pocs anys, la cultura digital serà simplement cultura.

Alguns dels participants al programa son l'actor Josep Maria Pou i les actrius Aina Clotet i Mercè Martínez, la xef Carme Ruscalleda, els músics Lildami i Natxo Tarrés, el presentador radiofònic Quim Morales i la periodista experta en videojocs Gina Tost. Aquest dilluns, el programa s'estrenarà als mitjans digitals de TV3 i la CCMA amb la publicació de tots els capítols alhora.

Estrena: 'Trencar la barrera del so'

El primer capítol explica el cas de Carlos Martorell, Shoeg, qui compon música amb codi informàtic i la interpreta amb sensors de moviment, després que una intel·ligència artificial hagi processat 11.000 partitures de música religiosa. Per altra banda, la gallega Cora Novoa, una de les artistes europees més mediàtiques de la música electrònica, s'ha instal·lat a Sant Cugat del Vallès per impulsar el seu propi segell discogràfic i crear amb l'ajuda d'un algoritme particular.

També hi apareixerà el músic urbà Lildami al centre tecnològic Eurecat, i Natxo Tarrés, dels Gossos, a casa d'un protagonista singular: el Joel té una discapacitat que li impedia tocar música fins que el seu pare va descobrir EyeHarp, sorgit del Music Technology Group de la Universitat Pompeu Fabra.