Pedro Macías i Mercè López conversaran sobre 'La construcció de les identitats individuals i col·lectives en l'era digital'

'La construcció de les identitats individuals i col·lectives en l'era digital' serà la propera la conversa del cicle 'Diàlegs per a un Abisme' i comptarà amb Pedro Macías i Mercè López .

Es farà el dimecres, 27 d’octubre, a les 20 hores, a l'Espai El Tub, carrer de l’Institut Balear, 2, plaça del Tub, Palma.

L’activitat començarà amb la presentació, a càrrec de la psicòloga i dramaturga Mar Pla, qui serà l’encarregada de moderar aquesta segona conversa del cicle. Aquesta vegada serà entre Pedro Macías, periodista i doctor en Cognició i Evolució Humana per la Universitat de les Illes Balears, i Mercè López, cap del Departament d’Acció Digital (Projectes d’Innovació Social Digital i STEAM) de la Fundació Pere Tarrés.

El títol del cicle, 'Diàlegs per a un Abisme', fa referència al tema central de l’edició 2021-22 del Torneig de Dramatúrgia / Festival de la Paraula, que organitza Produccions de Ferro. La intenció és parlar de les dificultats que hi ha per a la comunicació en la societat actual, en què l'excés d’informació limita la capacitat d’escoltar.



