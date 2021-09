Inca acull la tercera edició del Mallorca Design Day

La tercera edició del Mallorca Design Day, l'aparador internacional de nous talents del disseny més important de Mallorca i un dels 6 que existeixen a l'Estat espanyol, arranca aquesta setmana. Divendres 24 de setembre, a les 19 hores, la Fàbrica Ramis d’Inca acollirà la gala, la qual serà conduïda per la presentadora Raquel Sánchez Silva.

Durant l’esdeveniment, es projectaran les desfilades dels dissenyadors internacionals i nacionals guanyadors, així com dels sis finalistes de les Illes Balears. Després, el jurat, presidit pel dissenyador i president de l’ACME, Modesto Lomba, anunciarà la col·lecció balear guanyadora. Així mateix, es donarà també a conèixer el Premi Nacional d’Interiorisme.

L’acte es complementarà amb un food design, una degustació del treball creatiu de la mà dels xefs Ariadna Salvador i Xesc Reina. «Durant els darrers mesos hem fet un esforç important per contribuir a fer que Inca recuperi la seva activitat i dinamisme. Estam molt contents que finalment enguany es pugui dur endavant aquest esdeveniment de renom internacional i Inca sigui la seu de la gala de la tercera edició del Mallorca Design Day», destaca el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Per la seva banda, el regidor d’Economia local, Turisme i promoció de la ciutat assenyala que «a Inca sempre ha existit una gran tradició d’empreses i empresaris relacionats amb el món del calçat, la moda i el disseny. Això afegit a la recuperació del teixit econòmic i comercial que, a poc a poc, segur que tenim a la ciutat, dóna com a resultat que el sector de les fires i esdeveniments sigui un punt de referència per Inca».

De forma paral·lela, en el marc del Mallorca Design Day dimecres 22 de setembre es durà a terme la presentació de la novel·la 'Schiaparelli. La italiana de París' de l'escriptor, periodista i analista de moda Nacho Montes. D’altra banda, dijous 23 de setembre se celebrarà la mostra dels treballs finalistes que competeixen pel Premi Nacional d’Interiorisme, en la seu Aquaaquae.