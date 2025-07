L’ANC, Òmnium Cultural i més organitzacions impulsen la Diada de l'11S per denunciar «la minorització del català i l’ofensiva contra la nació»

L’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN impulsen una Diada nacional per denunciar l’espoli fiscal, la minorització de la llengua catalana i la desnacionalització de Catalunya sota el lema «Més motius que mai. Independència».

Així ho han anunciat els representants de les sis organitzacions en una roda de premsa a Barcelona, on els presidents i portaveus han remarcat la importància de la unitat d’acció entre entitats i organitzacions independentistes per combatre els greuges de continuar formant part de l’Estat espanyol. Durant la roda de premsa, tant el president de l’Assemblea, Lluís Llach, com el president d’Òmnium, Xavier Antich, han destacat la importància que aquest 11 de Setembre la manifestació reculli el sentir del moviment independentista. «Aquest 11S ha de ser un clam que vaticini la represa definitiva del nostre alliberament nacional i una festa de retrobament per recomençar la lluita per una Catalunya alliberada», ha assegurat Llach, que ha fet una crida a la mobilització: «Tenim més motius que mai perquè les entitats aquí representades, ens mostrem més unides que mai per convocar a tota la gent que se senti catalana i cregui en un futur alliberat de la nostra nació a la Diada nacional de Catalunya».

En aquest sentit, el president d’Òmnium, Xavier Antich, ha fet una crida a convertir aquesta Diada nacional en «el mirall d’un catalanisme i un independentisme democràtic fort, transversal, intel·ligent i madur estratègicament». «Un moviment que ja no mira el passat sinó el futur, i que recull els aprenentatges dels darrers anys per recuperar la intel·ligència política», ha exposat Antich.

El president del CIEMEN, David Minoves, finalment ha subratllat que «cal sortir al carrer per aturar el discurs d’odi i la discriminació, i per enfortir aquesta fraternitat nacional que sempre ens ha caracteritzat, combatent l’extrema dreta l’antipolítica que ens vol trencats». Així mateix, Minoves ha defensat l’accés al coneixement i l’ús de la llengua catalana a «totes les persones que viuen i treballen a casa nostra».

Mobilitzacions a Barcelona, Girona i Tortosa

La mobilització de la Diada 2025 tornarà a ser descentralitzada i es farà de forma simultània a les 17:14 h a Barcelona, Girona i Tortosa. A la capital catalana es farà una manifestació que iniciarà a pla de Palau, seguirà per passeig d’Isabel II, després seguirà per passeig de Colom per acabar a la Rambla, davant el número 1. Hi haurà actes polítics a les tres ciutats, tot i que l’acte central serà a Barcelona, i Girona i Tortosa s’hi connectaran per poder seguir el discurs unitari de la mobilització. «Aquest any la manifestació de l’11 de setembre es fa de manera descentralitzada perquè l’ANC vol reforçar el teixit territorial i fomentar la mobilització local, després de l’experiència positiva del 2024», ha exposat la vicepresidenta de l’Assemblea, Nohemí Zafra. En aquest sentit, ha destacat que l’objectiu és «muscular el territori» i respondre les demandes específiques d’aquestes zones.