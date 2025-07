Plataforma per la Llengua denuncia la no aplicació de la llei que ha suposat la precarietat del cinema en català

Aquest mes es compleixen quinze anys de l'aprovació de la Llei 20/2010 del cinema de Catalunya. Plataforma per la Llengua denuncia que tot aquest temps de no aplicació de la llei, per manca de reglament i de sancions, ha suposat que el català continuï en una situació de precarietat absoluta als cinemes.

Segons el redactat original de l'article 18 de la llei, almenys el 50% de les pel·lícules comercials projectades a Catalunya havien de ser en català. Aquesta proporció va ser rebaixada al 25% per una sentència del Tribunal Constitucional de l'any 2017, però, tot i això, mai s'ha arribat a unes xifres que s'aproximin a aquests percentatges.

Plataforma per la Llengua recorda que l'any 2011 es va signar un acord entre les principals distribuïdores internacionals i les sales d'exhibició per garantir l'estrena anual de 25 títols doblats al català. D'aleshores ençà, aquest compromís no s'ha complert mai: el màxim històric va ser de 16 pel·lícules el 2012, l'any posterior a l'acord.

Amb públic, però sense oferta

Tot i les dificultats d'accés, el 2024 ha estat un any que ha marcat uns grans registres d'espectadors de cinema en català, especialment en versió original, amb pel·lícules com Casa en flames, El 47 o Wolfgang, fet que redobla la percepció que l'aposta per aquesta fórmula és la que fa créixer el cinema en català.

En l'àmbit del doblatge, però, tot i que es procura centrar els esforços en què les pel·lícules que arribin doblades siguin aquelles que tenen més bona previsió de recaptació a taquilla, això no s'està traduint en una aposta clara de les sales per programar més sessions en català, fet que genera un biaix des de l'accessibilitat a cadascuna de les versions: és molt més fàcil anar al cinema a veure versions doblades al castellà que al català.

La programació de les versions en català és molt limitada -molt per sota de les exigències de la llei-, i es concentra majoritàriament en horaris de poca afluència. La poca oferta desapareix a partir de la segona setmana -mentre que les sessions en castellà es mantenen moltes més setmanes, o fins i tot mesos- i mai s'ofereixen en sales amb tecnologia d'alta qualitat tant de vídeo (3D) com d'àudio (Dolby Atmos).

Dia del Cinema en Català

Plataforma per la Llengua, a més de reclamar el compliment de la llei del cinema, proposa que s'adoptin també altres noves mesures per establir unes condicions que permetin, de manera efectiva, que les sales augmentin l'oferta en català. Per això, l'entitat ha proposat al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya la creació d'un Dia del Cinema en Català: un dia a la setmana amb entrades a preu reduït per a totes aquelles pel·lícules exhibides en llengua catalana, sigui en versió original, doblada o subtitulada. Aquesta mesura no pretén només fomentar l'assistència a les sales, sinó també convertir el català en una opció habitual i atractiva per al públic de totes les edats, i especialment per incentivar a les sales de cinema que programin més sessions en català.

Es tractaria d'aplicar un model ja conegut pel públic habitual i que sol funcionar per atreure més gent al cinema, com en el cas del Dia de l'Espectador, la Festa del Cine o la rebaixa en el preu un dia a la setmana per als espectadors majors de seixanta-cinc anys.

Més propostes per al català al cinema

Finalment, Plataforma per la Llengua ha fet altres propostes per compensar, temporalment, el problema que suposa la manca de regulació garantista per al català en el món audiovisual. Per exemple, l'entitat ha proposat que s'augmentin els imports de la línia de subvenció per als cinemes que programin versions doblades al català, i que actualment, a diferència de les versions subtitulades i en versió original, tenen una dotació ínfima. Alhora, també ha proposat que aquesta dotació sigui creixent a mesura que passen setmanes des de l'estrena, per combatre el problema de les versions en català que duren pocs dies en cartellera en comparació amb la versió en castellà.