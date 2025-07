Els 12 semifinalistes del Sona9 2025

Després dels 10 concerts preliminars celebrats a Catalunya, Illes Balears, País Valencia i Andorra, el Sona9 ha triat els 12 grups i solistes semifinalistes de la 25a edició del concurs que actuaran als concerts de la sala El Molino de Barcelona. Els artistes escollits són Babaflow (afro-rap · Banyoles), Bru (bedroom pop · Lleida), Celobert (indie-pop · Barcelona), Cloe Riembau (pop d'autor · La Bisbal d'Empordà), Engrunes Seques (folk-electrònica · Andorra la Vella), Jara Mago (indie pop · Sant Pere de Ribes), Júlia Cruz (cançó-folk · Fraga), Júlia Lahoz (pop d’autor · Barcelona), Koré (punk-rock · Sant Cugat del Vallès), La Publicitat (pop-rock · Barcelona), Nineta (cançó-pop · Palma) i Sodi (pop-rock · Tarragona).

Les semifinals

Els concerts semifinals tendran lloc els dies 11, 13 i 17 de juliol, en el marc d’una edició especial amb motiu del 25è aniversari de la plataforma Sona9 de música emergent de música en català. En aquests directes, els candidats hauran de dur a terme dues proves: l'adaptació al català d'una cançó enregistrada per un altre artista i la musicació d'un poema d'un autor novell proposat pel Sona9. La realització de les dues proves s’haurà de presentar en directe juntament amb el repertori propi.

Els 12 semifinalistes també optaran al Premi Verkami a través de la votació popular online, que es convocarà a finals del mes de juliol. Durant tot el dia i a través de les webs de Sona9 i Enderrock es podran escoltar i votar els directes de cada artista presentats a El Molino. L’artista que obtingui més vots rebrà el Premi de la Votació Popular dotat amb 1000 € en material musical.

Concerts semifinals

Divendres 11 juliol

Babaflow

Celobert

La Publicitat

Koré

Diumenge 13 de juliol

Júlia Cruz

Júlia Lahoz

Nineta

Cloe Riembau

Dijous 17 de juliol

Engrunes Seques

Jara Mago

Bru

Sodi

La fase final

Un cop finalitzats els concerts semifinals, el jurat triarà els 3 finalistes de la 25a edició del Sona9. En aquesta fase, els candidats hauran de fer les darreres proves entre agost i setembre:

Concert de petit format al Sona9 d'iCat, on també hauran de fer la versió o el poema

Estada a les Cases de la Música per preparar el directe amb un director d’escena.

Gravació d’una cançó original als Estudis Camaleó de Tordera, amb l’assessorament de l’enginyer de so i productor Aleix Iglesias.

La gran final

La final de la 25a edició del Sona9 tendrà lloc de manera excepcional el dimarts 23 de setembre a la plaça de Catalunya de Barcelona i en el marc de les Festes de la Mercè de Barcelona. En aquest concert hi actuaran els 3 grups finalistes i el guanyador del Sona9 2024, el projecte barceloní de Gavina.mp3, que farà la pre-estrena del seu nou disc.

Els premis

La 25a edició del Sona9 atorgarà més de 50.000€ en guardons, que estaran encapçalats pel Premi Sona9, Premi Joventut i el Premi Èxit, a més del Premi Cases de la Música –seleccionat entre els 12 semifinalistes– i el Premi Verkami per Votació Popular.

El guanyador del Sona9 accedirà a la gravació d’un disc i videoclip coordinat per Televisió de Catalunya i una gira de concerts pels principals festivals de Catalunya, entre altres premis.

Els premis Joventut i Èxit tendran una aportació en metàl·lic que podran utilitzar per a la gravació d’un disc, un videoclip o per material musical.

El guanyador del Premi Cases de la Música consistirà en un pla d’ajudes a la producció, gravació, gestió, assessorament i suport a la creació.

I finalment el Premi Verkami per Votació Popular serà de 1.000 € en material musical.

El Sona9 està organitzat per Grup Enderrock i 3Cat (iCat-Catalunya Ràdio i TV3), amb el suport dels Departaments de Cultura i Joventut de la Generalitat de Catalunya, el patrocini d’Estrella Damm i la col·laboració del Govern d'Andorra, l’Ajuntament de Palma, Acció Cultural del País Valencià, la Fundació SGAE i l'AIE.