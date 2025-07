L’onzena edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs en Català obre les inscripcions per als centres educatius

La Plataforma per la Llengua posa en marxa l'onzena edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs en Català, que enguany modifica lleugerament el nom perquè hi puguin participar, de manera específica, jocs que no siguin exclusivament sobre llengua ni literatura ni tradicions autòctones. El Concurs ja ha obert les inscripcions a tots els centres educatius dels territoris de parla catalana, i manté les dues categories de premi que va estrenar l'any passat: la categoria Grumet, per als alumnes d'11 i 12 anys, i la categoria Pirata per als alumnes de 13 i 14 anys.

Per aparticipar-hi, els alumnes han de crear una proposta inèdita de joc. Tot i que la temàtica és lliure, és indispensable que la llengua vehicular del joc sigui el català. En aquest sentit, seran més ben valorades aquelles propostes en què la llengua tengui més pes en els continguts i les mecàniques del joc, i l'ús del català sigui necessari per a jugar: ja sigui a través de la comunicació oral entre els jugadors (narrar, descriure, formular preguntes o elaborar deduccions) o mitjançant l'ús de textos escrits (cartes amb instruccions, enigmes per resoldre, o paraules clau, entre d'altres).

Com s'ha fet els darrers anys, els alumnes hauran de presentar el joc a través d'un vídeo de 4 minuts com a màxim en què expliquin com s'hi juga i en facin una demostració. També hauran d'adjuntar les instruccions perquè el jurat pugui valorar el projecte amb el màxim d'informació possible. A més de reduir els desplaçaments, aquesta modalitat de presentació dels jocs afavoreix l'aprenentatge en l'ús de les eines digitals per als alumnes.

Primer, segon i tercer premi, en dues categories diferents segons l'edat

El període d'inscripcions ja s'ha obert i es tancarà el 19 de desembre a la nit. Per a apuntar-s'hi, els centres escolars han d'omplir el formulari del web del concurs i, a partir d'aquell moment, i fins al 27 de març, els alumnes, a través dels centres educatius, poden fer arribar els projectes de manera virtual a l'organització del concurs. Tot i que cada centre pot presentar tants jocs com vulgui, només s'atorgarà un premi per centre. Per a cadascuna de les dues categories es lliuraran tres premis i hi poden haver accèssits.

Un jurat d'arreu del domini lingüístic format per pedagogs i especialistes en jocs valorarà les propostes i decidirà els guanyadors. Els guardons s'anunciaran el divendres 15 de maig del 2026 en una gala de lliurament de premis que vol repetir l'originalitat dels darrers anys. Per a més informació, podeu consultar les bases del concurs o escriure al correu concursdejocs@plataforma-llengua.cat.

Els jocs guanyadors de la darrera edició, exposats al Museu del Joguet de Catalunya

Mentrestant, aquest estiu es podran veure al Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, els jocs guanyadors de les dues categories de la darrera edició del Concurs Tísner: el joc Al rescat!, dels alumnes de cicle superior de Primària de l'Escola Sant Esteve de Sant Mateu de Bages, guanyador de la categoria Grumet, i el joc La Plaça de l'Alguer, dels alumnes de 2n G de l'escola mèdia Maria Carta de l'Alguer, guanyador de la categoria Pirata.

Les famílies dels estudiants i els docents participants en els dos jocs guanyadors tenen un 2x1 en les entrades al Museu del Joguet mentre els jocs hi siguin exposats, i els socis de la Plataforma per la Llengua tenen aquest descompte de manera indefinida.