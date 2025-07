Els municipis amb gestió pública de l’aigua tenen menys pèrdues que els de gestió privada

Aigua és Vida, juntament amb Enginyeria Sense Fronteres i l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP), han analitzat les auditories d’eficiència hidràulica publicades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i han constatat que la gestió directa obté millors resultats de rendiment que la privada.

Els serveis municipals d’abastament d’aigua gestionats de forma directa presenten una eficiència hidràulica més alta i menors pèrdues en xarxa que els serveis gestionats de forma indirecta, sigui per empreses privades o mixtes. Així ho mostren les dades de 119 sistemes d’abastament analitzats, que han classificat segons el model de gestió. En els quatre indicadors d’eficiència escollits, la gestió directa obté millors resultats, independentment de la mida del municipi, de la tarifa que s’hi aplica o del nivell de renda de la població.

Aquests resultats desmunten l’argument habitual que s’utilitza per optar per la gestió privada de l’aigua: no és cert que els operadors privats ofereixin una millor gestió pel que fa al manteniment i renovació de la xarxa.

A més, segons l’informe del preu de l’aigua de l’ACA de 2024, la tarifa de l’aigua domèstica en serveis de gestió indirecta és un 30% més cara que en la gestió directa. Un preu més alt no implica més inversió ni millor manteniment, com sovint es vol fer creure. Per tant, amb la gestió directa de l’aigua no només s'aconsegueix més eficiència i menys pèrdues, sinó que tot això es produeix a un cost més baix per a la ciutadania. Apostar per la gestió pública és apostar per unes tarifes més justes i per la reinversió dels beneficis en la millora de la mateixa xarxa d’abastament.

Des d’Aigua és Vida, Enginyeria Sense Fronteres i l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública, reiteren el seu compromís amb la gestió pública, democràtica i eficient de l’aigua, un bé comú que ha d’estar al servei de les persones i no del lucre privat.