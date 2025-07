Qui és el poble català?

Tenim una història, una cultura i una llengua comuna. Per tant, tenim dret a compartir ambicions i identitat. Qualsevol mena de reconeixement passa perquè nosaltres ens autoidentifiquem com a membres d'aquest poble, i poder dir quins som i quants som. De la mateixa manera que fa qualsevol estat, censar els seus habitants. El poble català està dispers, uns estam censats dins l’Estat espanyol, altres dins el francès, altres dins l’italià, a més de tots els que estan dispersos pel món, i que, per tant, estan censats dins aquell estat a on viuen o treballen.

Per poder-nos reconèixer com a membres de la nació catalana, o dels països catalans, necessitam estar-hi censats, per això s’ha creat aquest cens, perquè cada un de nosaltres voluntàriament, ens reconeguem com a membres d’aquests països catalans, i quan siguem nosaltres que ens hàgim reconegut com a membres del poble català, llavors ajuntar les nostres veus per demanar el reconeixement internacional. El Cens del Poble Català és l’eina creada amb l’esperit d’autoorganització del poble amb la finalitat de censar els membres de la nació cultural catalana, mil·lenària, d’arreu del món al marge dels passaports, que les cultures amb estat, els hagin lliurat. El Cens del Poble Català és impulsat per l’entitat constituïda a Suïssa sota el nom Patrimoni Català, sense ànim de lucre, sense cap afiliació política ni vinculació a cap administració o institució públiques. El Cens del Poble Català relliga els membres de la nació catalana d’arreu, tant a les terres històriques com als catalans en diàspora, oblidats pels censos regionals. Podeu trobar tota la informació a www.censdelpoblecatala.info; el més important, una vegada recopilada la documentació necessària no vos podeu censar directament a la web, aquesta només és informativa, ja que el procés s'ha de fer de manera presencial amb un fedatari, a Mallorca i Eivissa ja hi ha voluntaris que fan aquesta funció, podeu fer-los les consultes dels dubtes que tengueu o, si ja teniu tota la documentació, i voleu censar-vos, als correus electrònics: Fedatari Palma, Tramuntana i Raiguer: fdpl001@censdelpoblecatala.info Fedatari Migjorn, Llevant i Pla: fdmj001@censdelpoblecatala.info Fedatari Eivissa i Formentera: fdev001@censdelpoblecatala.info