Xavier Antich, president d’Òmnium: «No esperarem quatre anys per enfortir el catalanisme sobiranista»

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha fet una crida a «no esperar que caigui del cel un canvi polític». «Òmnium no ha passat a l’oposició: continuem sent l’organització amb més base social del país, i per això no podem esperar quatre anys a enfortir el catalanisme sobiranista», ha remarcat en el marc de l’Assemblea General Ordinària (AGO) que s’ha celebrat aquest dissabte al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.

En aquest sentit, Antich ha insistit que «la feina que cal fer és immensa», i ha assegurat que Òmnium assumirà «la responsabilitat indefugible» que li pertoca, sempre en el marc de «construir per avançar», ara amb l’objectiu de fer arribar la llengua «a tothom i arreu». Antich, que ha volgut deixar molt clar que la força d’Òmnium rau en els socis, ha insistit que aquesta entitat «ni es cansa ni es desanima» en la seva estratègia i missió de «reconstruir l’hegemonia social per tornar a disputar l’hegemonia política». Per això, ha dit, Òmnium representa «un projecte de futur, constructiu, que aspira a tornar a ser majoritari i que basa la seva fortalesa a partir del pluralisme, la diversitat i la transversalitat».

Després que els socis hagin aprovat el pressupost i el pla estratègic del 2025, el president ha desllorigat breument l’estratègia a curt, mitjà i llarg termini. Una estratègia, ha dit, que indiscutiblement ha de mantenir l’essència de la defensa de la llengua, la cultura, la cohesió social i el país. Per això, ha remarcat, «ens cal pensar el país que volem, i fer-ho de manera crítica, ambiciosa, valenta, sense complexos ni pors». Això afecta els aspectes d’actualitat, però també aquells projectes estratègics com el Vincles, que fomenta espais informals d’aprenentatge de la llengua a través de la conversa i l’arrelament, o les campanyes com el 'Català per a tothom' -que teixeixen aliances amb altres entitats imprescindibles del país- perquè el català arribi a tots els racons: «De totes les coses que fem, i que no deixarem de fer, ara toca posar el focus aquí: fer arribar el català a tothom i arreu, a cada barri, a cada escola, a cada feina».

En aquest sentit, Antich volgut recordar l’herència de Candel i posar el focus, en aquest procés de construcció nacional, sobre els nous catalans. «Entenem la catalanitat com una identitat oberta i vinculada als drets socials, la igualtat i les condicions materials per a una vida digna», ha dit, destacant que un dels reptes majúsculs que té ara l’entitat és avançar cap a la universalització de la llengua per incorporar els nous catalans a la catalanitat i a la vida col·lectiva del país.

Finalment, Antich ha asseverat que «Òmnium sempre hi és. Als anys 60 i 70, el 2010 i el 2017 i, per descomptat ara», com una entitat «organitzativament sòlida, econòmicament estable i solvent, i políticament ambiciosa» amb 52 seus territorials desplegades a tots els racons de Catalunya, tres seus nacionals i amb una «comunitat compromesa de mig milió de persones». «No existeix avui a Catalunya una organització amb la fortalesa social d’Òmnium i la posem al servei del país», ha sentenciat davant de tots els socis que han omplert la sala d’actes.

Reconeixements i Premi Òmnium al Compromís Nacional

Òmnium Cultural ha reconegut, també, aquelles personalitats que fa 50 anys que són sòcies de l’entitat, entre les quals Jordi Pujol, Xavier Trias o Jaume Padrós, socis que han assistit avui a l’AGO. Posteriorment, s’ha fet entrega del primer Premi Òmnium al Compromís Nacional a Eliseu Climent i Corberà (Llombai, la Ribera Alta, 1940). Es tracta d’un reconeixement honorífic que atorga de forma exclusiva la Junta Directiva nacional de l’entitat a persones que, per la seva aportació i trajectòria a la societat civil, han demostrat un compromís rellevant amb la defensa de la llengua, els drets civils, la cultura, la cohesió social, o la llibertat i els drets nacionals dels Països Catalans. En aquest cas, s’ha atorgat a Eliseu Climent per la seva tasca com a editor i activista en defensa de la llengua i cultura catalanes, i per la seva contribució a promoure el marc nacional dels Països Catalans.

Després de rebre el reconeixement i d’una glosa llegida per Mònica Terribas, Climent ha afirmat que, per a ell, és un doble honor rebre aquest premi. «Primer, per l’entitat que l’atorga, ja que durant més de 60 anys he col·laborat amb Òmnium per tal de construir país i defensar la llengua, o dit d’una altra manera, de vertebrar el país a través de la llengua», ha començat. Però també, ha continuat, perquè durant tota la vida el país l’ha «apassionat completament». «M’he obsessionat del tot per salvar-lo i estructurar-lo, per tal de generar un futur per a la nostra nació, i mantinc aquesta obsessió», ha remarcat, i ha sentenciat: «Per dir-ho com Espriu, em mantindré sempre fidel al servei d’aquest poble».