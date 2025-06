Crida als ajuntaments perquè demanin suport a l’oficialitat del català a la UE a través dels seus agermanaments

La Plataforma per la Llengua fa un nou pas en la campanya per a pressionar en favor de l'oficialitat del català a la Unió Europea (UE). L'entitat ha posat a disposició dels ajuntaments de tots els territoris de parla catalana un model de carta perquè contactin amb les seves ciutats agermanades de set estats membres de la Unió Europea -Alemanya, Àustria, Croàcia, la República Txeca, Suècia, Finlàndia i Itàlia- amb l'objectiu de demanar-los que expressin el suport a l'oficialitat del català i ho facin saber als seus respectius governs nacionals.

Aquests set països varen ser els que varen mostrar reticències o reserves durant la reunió del Consell d'Afers Generals del passat 27 de maig, en què es va tornar a discutir la proposta espanyola per fer el català, el basc i el gallec llengües oficials de la UE.

La carta, bilingüe en català i en cadascuna de les llengües oficials a la UE d'aquests estats (alemany, italià, txec, croat, suec i finès), expressa la «preocupació» davant la possibilitat que el país de cadascun d'aquests municipis pugui vetar el català a la UE i la «decepció» en cas que aquest supòsit es produeixi, i demana que l'ajuntament en qüestió traslladi aquesta inquietud al seu govern.

La Plataforma per la Llengua activa una nova via de pressió diplomàtica i ciutadana des de l'àmbit local, que permet a cada ajuntament agermanat contribuir activament a la campanya per l'oficialitat. El model de carta, disponible al web catalaoficial.eu, pot ser adaptat i enviat directament pels consistoris a les seves ciutats agermanades. L'objectiu és que aquestes ciutats es posicionin a favor de l'oficialitat i ho facin arribar al seu govern, per tal de desactivar les possibles reticències actuals.

El 27 de maig, l'entitat va lamentar que s'ajornàs novament la votació perquè el Govern espanyol no havia fet totes les gestions diplomàtiques per resoldre la qüestió i, davant de l'optimisme expressat pel ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, després d'aquest ajornament, li va demanar més determinació en la negociació. La Plataforma per la Llengua també va declarar que les gestions del PP per bloquejar l'oficialitat a la UE marcaven un «abans i un després» en relació amb el posicionament d'aquest partit sobre el català.

Continua la campanya 'Say Yes'

Aquesta iniciativa s'emmarca dins de la campanya 'Say Yes', que la Plataforma per la Llengua manté activa per aconseguir que cap estat membre veti el reconeixement del català. L'entitat recorda que el debat sobre l'oficialitat continua viu i que se sotmetrà tard o d'hora a votació, i assegura que continuarà pressionant mentre no hi hagi una decisió.

La Plataforma per la Llengua continua desenvolupant la campanya 'Say Yes', centrada a pressionar els governs europeus i fer-los veure que el seu posicionament sobre la llengua catalana és observat de prop per milions de catalanoparlants. L'entitat insisteix que el suport o el bloqueig a l'oficialitat no passa desapercebut, i que cada estat membre és interpel·lat directament per la ciutadania.

En el marc d'aquesta estratègia, fa dos anys l'ONG del català va impulsar una sèrie de vídeos protagonitzats per Aitana Bonmatí, Josep Carreras, Pep Guardiola, Joan Laporta, Sergi López i Kilian Jornet, adreçats als diferents estats membres de la UE. Aquells vídeos varen tenir un ressò destacat en mitjans internacionals i en l'opinió pública dels països receptors.