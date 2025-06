[VÍDEO] «El cens del Poble Català és la base per exercir l'Autodeterminació i abasta el conjunt dels Països Catalans»

Aquest passat divendres es va fer el sopar col·loqui organitzat per l’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), en aquesta ocasió per parlar d’’El cens, eina d’alliberament nacional’.

El sopar col·loqui es va fer al restaurant Sa Creu de Petra i els ponents varen ser Albert Martí, Enginyer en telecomunicació, cofundador de Patrimoni Català, associació que impulsa el Cens; i Biel Porcel, fedatari del Cens a Palma.

«El Cens del Poble Català convida els catalans d’arreu del món, al marge del passaport que les nacions amb estat els hagin lliurat, a censar-se com a Poble per crear el seu subjecte polític i exercir la seva autodeterminació» han explicat.

També han dit que «el Cens del Poble Català és l’eina creada amb l’esperit d’autoorganització del poble amb la finalitat de censar els catalans, els membres de la nació cultural catalana mil·lenària, d’arreu del món al marge dels passaports que les cultures amb estat els hagin lliurat».

El «Cens del Poble Català» és impulsat per l’entitat constituïda a Suïssa sota el nom «Patrimoni Català», sense ànim de lucre, sense cap afiliació política ni vinculació a cap administració o institució públiques.

Els objectius del «Cens del Poble Català» caminen de braç amb els propòsits del dret d’autodeterminació dels pobles. El dret de lliure determinació té com a subjecte els pobles culturals, no regions administratives on conviuen membres de diverses cultures.

En aquest sentit, la plataforma s’atansa al significat primordial de poble cultural, responent al qui d’aquest col·lectiu, i s’oposa als censos regionals d’altres cultures on els catalans són inclosos.

El «Cens del Poble Català» relliga els membres de la nació catalana d’arreu, tant a les terres històriques com als catalans en diàspora, oblidats pels censos regionals.

Tot seguit podeu veure el vídeo de la presentació per a la premsa que es va fer abans del sopar.