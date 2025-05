Reclamen l’oficialitat del català a la UE amb un ‘mapping’ crític

La Plataforma per la Llengua ha projectat la matinada del Dia d'Europa una acció reivindicativa a la façana de la Pedrera, davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona, per a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. L'entitat ha projectat un 'mapping' amb el lema "'Units en la diversitat' sense el català és blabla", en una crítica directa a la manca de coherència entre l'eslògan de la UE i l'exclusió de la llengua catalana del règim d'oficialitat.

L'acció s'emmarca en la campanya de pressió que l'entitat duu a terme des del 2023, just abans que Espanya assumís la presidència rotatòria del Consell de la UE. Aleshores, la Plataforma per la Llengua va llançar una ofensiva perquè el Govern espanyol fes efectiva la petició formal d'oficialitat del català, una demanda que finalment es va concretar en el context de les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez.

Amb la proposta oficialment registrada, l'entitat ha continuat treballant per a aconseguir el suport unànime dels estats membres, requisit indispensable per a l'aprovació. En aquest sentit, durant la presidència espanyola, la Plataforma per la Llengua va posar en marxa la campanya internacional SayYes, adreçada directament als governs europeus per demanar-los que acceptessin l'oficialitat del català a la UE, una decisió que requereix unanimitat.

La iniciativa pretén trencar l'immobilisme institucional i fer arribar als líders europeus la importància de reconèixer la realitat lingüística catalana dins el projecte comú europeu. La qüestió de l'oficialitat continua oberta al Consell de la UE. Tot i que no s'ha arribat a un acord, diverses presidències del Consell han abordat el tema en el seu mandat, i l'actual presidència polonesa ha expressat la seva predisposició a reprendre el debat.

La Plataforma per la Llengua ha reiterat que «no hi ha excuses jurídiques ni tècniques per a bloquejar l'oficialitat» i ha apel·lat al Govern espanyol perquè desbloquegi una demanda històrica àmpliament majoritària entre la ciutadania catalana.