Qui guanyarà els Premis Sonor 2025? Ja són públics els finalistes de la quarta edició del certamen del pòdcast en català

L’organització delsha fet públics aquest dimecres els finalistes de la quarta edició del certamen dels. Els han anunciat els que seran els presentadors de la gala d’entrega dels guardons, Magda Gregori i Adam Martín, en directe al magazíni al programade La Xarxa, on han compartit que la nova edició ha rebut més de 200 candidatures, d’entre les quals el jurat ha escollit tres finalistes per categoria. Els projectes guanyadors dels Premis Sonor 2025 es donaran a conèixer durantque se celebrarà el pròxim dilluns 26 de maig a les 19.30 h a l’Auditori 1899 de l’Spotify Camp Nou.

Enguany, els Premis Sonor han superat per segon any consecutiu els 200 pòdcasts que s’han presentat a les diferents categories. Concretament, hi ha hagut 188 candidatures de pòdcasts diferents i fins a 226 candidatures totals, ja que un projecte es podia presentar a més d’una categoria. En aquest sentit, l’organització valora molt positivament l’àmplia diversitat de propostes presentades i destaca que la gala serà una mostra del gran talent d’arreu dels Països Catalans en l’àmbit dels pòdcasts en català.

el Premi del Públic , les votacions es van tancar fa dues setmanes i el seu guanyador també es coneixerà a l'acte a l'Auditori 1899, així com els noms dels membres que han format part del jurat. Pel que fa al guardó més popular dels Sonor,

Els finalistes dels Premis Sonor 2025

Millor pòdcast de ficció

Millor pòdcast de narrativa no-ficció

Millor pòdcast d’entreteniment

Millor pòdcast conversacional

Millor pòdcast branded content

Millor pòdcast innovació

Millor pòdcast de proximitat

I aquests són els finalistes dels premis que s’atorguen a proposta del jurat:

Millor realització i disseny sonor

Millor guió

Millor producció

Millor podcaster