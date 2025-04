L’ANC reclama dotze anys de presó per als policies espanyols que varen buidar l’ull a Roger Español el Primer d’Octubre

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC), acusació popular en la causa de l’independentista, ha reclamat dotze anys de presó per als policies espanyols que varen buidar l’ull a Roger Español el Primer d’Octubre. A més, pel que fa a la responsabilitat civil, l’ANC fa responsable subsidiari el Ministeri de l’Interior i aprova la quantitat que reclama Español per les lesions i seqüeles patides físiques i psíquiques per l’esclat ocular. En concret, l’activista demana 320.632 euros als policies i al Govern espanyol.

En l’escrit, l’advocada de l’Assemblea, la penalista Esther Palmés, sol·licita que en el judici oral hi hagi presència d’intèrprets de català i castellà a fi que les parts «puguin declarar o manifestar-se en la llengua oficial que decideixin». Aquest dret reconegut té com a objectiu garantir un judici just i equitatiu, sense que la llengua sigui un obstacle ni un perjudici. D’altra banda, l’Assemblea reclama la identificació dels agents per a vincular-los directament amb les accions denunciades i per a assignar-los responsabilitats penals concretes, com també l’aportació d’antecedents penals per a determinar circumstàncies que puguin influir en la pena.

El grup de policies espanyols acusats de buidar-li l’ull a Roger Español estava format per l’inspector 73861, els subinspectors 58808 i 84652 i l’escopeter 110843. Aquests estaven destinats a aturar la votació del Primer d’Octubre a l’escola Ramon Llull de Barcelona, però es varen trobar «un grup de persones assegudes com a forma de protesta pacifica» per la violenta actuació de la policia contra votants. L’advocada Palmés afegeix que quan varen acabar la seva actuació al centre, l’escamot va voler tornar a les furgonetes, i l’inspector va ordenar disparar pilotes de cautxú als ciutadans que els seguien pel carrer. En aquest moment, la lletrada assegura que «un agent va empentar Español» i l’escopeter va veure aquesta acció i va dirigir els trets de pilotes de goma cap a Roger Español, fins a impactar-li en l’ull dret, en el tercer tret, i fer-li esclatar.

A més, l’advocada de l’Assemblea argumenta que els agents són autors del delicte contra la integritat moral, a més del de lesions, perquè «tot i poder veure perfectament que un dels trets havia impactat al rostre d’Español i la caiguda d’aquesta terra, els agents sota la supervisió directa de l’agent acusat 84654 varen continuar disparant contra les persones que l’estaven socorrent».