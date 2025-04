Neix El Foment, la primera revista de cultura, llengua i gastronomia del conjunt de l'àmbit lingüístic català

El periodisme en llengua catalana incorpora a partir d’aquesta setmana un nou projecte que, en realitat, en són dos: la revista trimestral en paper El Foment i el diari digital de cultura elfomentdigital.cat, tots dos impulsats per la Fundació Cultural El Foment, que presideix l’empresari i filantrop català Candi Granés. El primer número de la publicació en paper, així com l’estat del projecte digital, s'ha presentat aquest dimarts, 8 d'abril, a l’auditori de l’Espai Fundació La Caixa de Girona.

La revista El Foment està concebuda per a posar en valor la potència de la cultura, la llengua i la gastronomia del conjunt de l’àmbit lingüístic català. Per als impulsors de la publicació és fonamental assolir la màxima representació territorial, a partir de cultivar els gèneres clàssics del periodisme: entrevistes, reportatges, articles d’opinió... És una revista «de lectura reposada», amb entrevistes llargues i reportatges amb un pes molt important de la fotografia, tasca que recau principalment en el fotògraf Jordi Galderic. La portada es dedicarà a un únic personatge que serà el protagonista d’aquell trimestre. Pel primer número l’escollit ha estat l’escriptor Martí Gironell. A la revista també s’hi pot trobar un reportatge amb fotografies inèdites de Dalí i Gala a la seva casa de Portlligat fetes pel fotògraf Jacques Léonard, un personatge amb una vida molt intensa per bé que relativament desconegut. Entre altres peces cal destacar una mena d’entrevista-peça teatral a càrrec de Carme Sansa i Toni Albà; una entrevista que aprofundeix en els aspectes més personals de Josep Miquel Arenas (Valtònyc); el primer capítol d’una sèrie sobre les dones més rellevants de la societat i cultura catalanes i una recepta que rescata un plat típic de la cuina catalana: la patata emmascarada.