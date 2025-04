L'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa assegura que hi va haver ingerència russa en el procés d'independència

L'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa ha assegurat en una resolució que hi va haver ingerència russa durant el procés d'independència de Catalunya, incloent-hi una sèrie de fets similars al continent al llarg dels darrers anys.

La senadora d'ERC Laura Castel ha proposat una esmena per a retirar la referència a Catalunya, però l'Assemblea ha rebutjat la proposta. De fet, al text, es parla del procés com «el cop d'estat del 2017 pels líders del Govern regional català contra l'ordre constitucional espanyol».

El ple de l'assemblea ha votat aquest dimarts a favor d'un text sobre els intents de la Federació Russa d'interferir en processos electorals i referèndum que s'han produït a diversos països europeus, entre els quals se cita el Brexit del 2016 al Regne Unit, les eleccions presidencials estatudinenques del 2016, les eleccions presidencials franceses de 2027 o les romaneses i moldaves del 2024.

Aquesta menció es recull concretament a l'article 4 de la resolució, que ha tirat endavant per 141 vots a favor, 13 en contra i 4 abstencions.

La resolució, titulada 'La ingerència estrangera, una amenaça per a la seguretat democràtica a Europa', ha estat elaborada per la parlamentària letona Zanda Kalnina-Lukasevica, del Partit Popular Europeu (PPE).

El text també alerta sobre la «manipulació de la tecnologia digital i la intel·ligència artificial» realitzada des de l'estranger que posa en relleu la «urgent necessitat» d'enfortir els processos democràtics contra les amenaces hostils i el comportament inautèntic coordinat en línia.

Finalment, la resolució demana als Estats membres del Consell d'Europa que prenguin mesures de protecció i prevenció, com ara integrar aquestes amenaces en els seus esquemes de seguretat o protegir les seves infraestructures crítiques i sistemes electorals, així com millorar la coordinació domèstica i internacional per a detectar aquestes activitats i estudiar una actualització dels seus marcs legals.