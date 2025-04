Turull explica com l’Estat espanyol tracta d’«esclafar la nació catalana des del 1714»

Jordi Turull, secretari general de Junts, ha acusat aquest dimecres l'Estat espanyol de, cíclicament, voler «esclafar la nació catalana del 1714» i d'intentar-ho ara a través de la justícia.

«Ho han fet de vegades amb esquadrons d'afusellament, però ara també ho fan amb togues. Volen aixafar la nació i volen aixafar tota la gent que es resisteix que la nació catalana desaparegui», ha explicat en una ofrena floral de Junts i Fundem a la tomba de Manuel Carrasco i Formiguera. Per a Turull, Catalunya «no seria una nació» si no haguessin existit persones com Carrasco i Formiguera, i per això creu que el millor llegat és seguir defensat els seus ideals, actituds i valors.

Segons el secretari general de Junts, Catalunya no viu una situació de normalitat, i com a exemple considera que el líder del seu partit, Carles Puigdemont, és el que hauria d'haver fet la seva intervenció. Davant d'això, Turull ha reivindicat que el sacrifici de Carrasco i Formiguera no va ser en va, de manera que «a força de persistir i resistir», defensa, se'n sortiran el catalans novamen d’aquesta situació.