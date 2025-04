La Policia de València desaconsella la setena protesta contra Mazón perquè «coincideix amb una processó»

A punt de complir-se els sis mesos des de la devastadora torrentada, coneguda com a Depresió Atmosfèrca de Nivell Alt (DANA), que a impactar a València, la pressió social no ha deixat d’agumentar davant la inoperància i les estratègies purament polítiques amb les que el Govern valencià ha volgut fer front a les tasques de reconstrucció.

Aquest mes d’abril, dia 28, València tornarà a ser l’epicentre de la protesta amb l’arriba la setena convocatòria de manifestació unitària contra els nefastos gestors d’aquesta catàstrofe. Però, la Policia Local de València ha desaconsellat autoritzar la manifestació perquè coincidirà amb la processó de Sant Vicent Ferrer convocada per al mateix dia. Així ho explica l’informe policial remès a la Delegació de Govern, en el qual s’auguren possibles problemes de seguretat a la confluència dels dos actes a la plaça de la Reina a partir de les 19.00 hores del 28 d'abril.

Més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals han convocat la setena manifestació contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón. L'objectiu és exigir la seva dimissió per la gestió de la DANA del 29 d'octubre passat, la qual va deixar més de 200 víctimes mortals, milers de damnificats i quantiosos danys materials.

La protesta, sota el ja conegut lema 'Mazón dimissió', arrencarà a les 18.00 hores des de la Plaça de l'Ajuntament i repetirà el recorregut de les anteriors convocatòries: carrer de les Barques, Poeta Querol, carrer de la Pau, plaça de la Reina, Brodadors, carrer del Micalet i finalalitzarà a la Plaça de la Verge.

La coincidència d’aquesta mobilització amb la processó de Sant Vicent Ferrer ha generat gran expectació. Tots dos esdeveniments comparteixen part de l'itinerari i franja horària, ja que la processó sortirà una hora més tard des de la Porta dels Ferros de la Catedral.

Setena marxa contra l’inoperant Mazón

Aquesta serà la setena mobilització popular des del dia D. Les anteriors es van celebrar els dies 9 i 30 de novembre, 29 de desembre, primer de febrer, primer i 29 de març. A la darrera manifestació, segons la Delegació del Govern, hi varen participar unes 25.000 persones, mentre que la del primer de març varen superar les 30.000.Les organitzacions convocants denuncien la manca de respostes clares per part del Govern valencià i critiquen allò que consideren una gestió ineficaç i sense cap tipus d’empatia cap a les víctimes. També reclamen més inversió en infraestructures de prevenció i atenció a emergències, així com un pla de recuperació efectiu per a les zones afectades.