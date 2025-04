Anna Oliver, presidenta d’Acció Cultural del País Valencià: «Estem a Alacant perquè volem»

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha presentat aquest divendres a la Seu Universitària d’Alacant els actes de la Diada nacional del País Valencià, que enguany tornen a celebrar-se a Alacant. La roda de premsa ha servit per a explicar els detalls de la commemoració d’enguany i, sobretot, per reivindicar la valencianitat del sud del país en la construcció d’un projecte col·lectiu en valencià.

Marinela Garcia Sempere, vicepresidenta d’ACPV ha obert l’acte amb una afirmació contundent: «La nostra cultura manifesta clarament la nostra valencianitat». Ha recordat «la lletra de l’himne d’Alacant», les cançons de les Fogueres, els noms dels pobles i la presència de la llengua al territori, i ha afirmat que «formem part d’un país amb una llengua i una cultura que ens fan millors com a poble». Garcia també ha fet memòria de les grans mobilitzacions a la ciutat, com les de 1985 o 1995, i ha remarcat que «sense el sud no hi ha país, i el nostre futur, de tots junts i juntes, és en valencià».

Josep Escribano, president d’El Tempir, ha defensat que «som la baula necessària per a cohesionar el país», i ha instat a sumar protesta i proposta: «A mi la protesta no em val, però la protesta amb proposta sí». També ha valorat positivament els resultats de la consulta lingüística, com a mostra que «hi ha consciència de valencianitat» al sud.

Josep Antoni Pujol, del col·lectiu Séquia Mare de Sant Joan d’Alacant, ha convidat la ciutadania a acostar-se als pobles de la comarca: «Convidem tothom a vindre el dia 12 i a parar l’orella en els mercats i celebracions: la llengua viu en la quotidianitat de la comarca de l’Alacantí».

Anna Baeza, del grup de danses Salpassa del Campello, ha animat a descobrir la cultura del sud: «No l’hauríem de descobrir, l’hauríem de tenir sempre present», i ha assegurat que «quan es comença a conéixer la riquesa cultural del sud, és una forma de gaudir fantàstica».

Anna Oliver i Borràs, presidenta d’ACPV, ha reivindicat que «venir a Alacant és una decisió política». Segons ha dit, «ens han volgut esborrar del mapa, però resistim i estem ací perquè volem». Ha denunciat la gestió política actual: «Ens governa una extrema dreta que només entén l’insult com a resposta política», i ha cridat a la mobilització: «Abandonar la lluita és abandonar el nostre país».

Els actes del 25 d’Abril a Alacant començaran dilluns 7 amb un concert d’Andreu Valor, i continuaran el dia 12 amb un homenatge a Ovidi Montllor, una manifestació a les 18 h des de l’IES Jordi Joan fins a l’Esplanada, i un concert de Pep de la Tona. Hi participaran muixerangues, colles de dolçainers i grups de danses d’arreu del País Valencià.