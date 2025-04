El Govern valencià no respecta l'elecció de català a les comarques castellanoparlants

La Conselleria d'Educació valenciana ha enviat als centres d’educació un document amb les ‘instruccions complementàries’ on explica com s’han de consignar els resultats de la consulta lingüística duita a terme i les novetats que hi ha a la pantalla on han de determinar quines seran les unitats del centre el proper curs. Tot seguint els criteris de la llei de «llibertat educativa», la qual, com es veu en aquest document, condemna el català a les comarques castellanoparlants.

El document, titulat ‘Instruccions complementàries per a la introducció de dades en a pantalla de determinació d’unitats i vacants d’Ítaca per al procediment d’admissió de l’alumnat per a l’ensenyament d’Educació Infantil, Primària i ESO’, conté una frase que ho resumeix tot: «en les zones de predomini lingüístic castellà només tindran en cada nivell una fila: LBC». És a dir, Llengua Base Castellà, mentre que en les comarques de predomini lingüístic valencià tendran dues files o opcions: LBV (Llengua Base Valencià) o LBC (Llengua Base Castellà) STEPV exigeix una correcció immediata a la Conselleria i estudia possibles accions legals El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament al País Valencià (STEPV) ha explicat que «la Conselleria no respecta l’elecció de valencià en les comarques castellanoparlants. No reconeix el resultat de la consulta pel que fa a les famílies que han votat pel valencià en les zones de predomini lingüístic castellà. Recordem que moltes comarques castellanoparlants han votat pel valencià més d’un 30% de les famílies, especialment en els centres públics (L’Alt Millars, L’Alt Palància, El Racó d’Ademús, La Canal de Navarrés i La Foia de Bunyol) i, en el cas de La Serrania, més del 50%. Notícies relacionades El PP fracassa en un nou intent d'espanyolitzar les aules al País Valencià L’STEPV ha exigit a la Conselleria una rectificació immediata d’aquesta circular «que no respecta la famosa llibertat d’elecció de llengua, de la que tant s’ha omplert la boca el conseller d’educació, el president Mazón i els defensors d’una elecció que ha resultat una farsa, perquè al final, el que es pretén és negar, com es veu clarament en la circular, que el nostre alumnat estudie en valencià». És per això que l’STEPV anima els centres afectats i les famílies que han votat pel valencià a reclamar els seus drets i està estudiant accions legals si la Conselleria no retira immediatament la circular i crea les unitats corresponents en valencià, atenent la llibertat d’elecció de la llengua per part de les famílies. Si es compleix aquesta circular, l’alumnat de la comarca de la Serrania tendria com a llengua base el castellà, tot i que la majoria de les famílies varen triar el valencià com a llengua base per als fills L’STEPV, majoritàriament dedicat a l'ensenyament, ha denunciat aquest dimecres que els centres educatius han rebut una circular que contravé l'esperit de la llei de llibertat educativa. Segons l’organització, l'escrit afirma que, en les zones de predomini lingüístic castellà, la llengua base serà sempre aquesta, encara que les famílies hagen triat el valencià. Poc després que la denúncia s’hi fes pública, Escola Valenciana s'ha sumat a la petició.