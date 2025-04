La radiotelevisió valenciana pren un nou rumb: més castellà i toros per a guanyar audiència

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha condemnat enèrgicament el nou model de ràdio i televisió d’À Punt que l’actual president de la Corporació Audiovisual del País Valencià, Vicent Ordaz, ha anunciat a les Corts Valencianes. «Les línies mestres d’aquesta etapa atempten clarament contra la nostra llengua i la nostra cultura en incrementar el castellà en tota la programació de la cadena amb l’excusa d’obtenir més audiència», han denunciat.

A partir d’ara, segons Ordaz, les pel·lícules i sèries de producció aliena que programi À Punt s’emetran en castellà, amb la possibilitat accedir a la versió en català com a segona opció de pantalla. Això provocarà que les persones amb menys facilitat tecnològica no tenguin més remei que veure la programació només en castellà. Cal no oblidar, a més a més, que cada vegada que es canviï de canal s’haurà de tornar a sintonitzar l’enllaç que ens encamini cap a l’opció valenciana.

A més, la direcció de l’empresa està elaborant un nou llibre d’estil que margina les universitats públiques valencianes. ACPV denuncia que es tracta d’un nou atac del govern PP-Vox, «un pas més destinat a crear nous conflictes mentre no s’actua sobre els veritables problemes que preocupen i afecten la societat valenciana».

Per a arrodonir-ho encara més, la direcció de la cadena planteja la possibilitat d’introduir el castellà en les peces informatives que facen referència a les zones de domini lingüístic castellà. Cal tenir en compte que ja han eliminat programes en televisió i ràdio de reconeguda trajectòria i qualitat i adquireixen productes com ara ¿Qué comemos?, de Nico Abad, de Telemadrid. Als atacs a la llengua pròpia en el sistema educatiu afegeixen ara la reducció de l’ús del català en la xarxa pública de mitjans de comunicació. «Aquesta política lingüística en contra del valencià i de compra de produccions d’altres televisions, a més, destrueix la indústria audiovisual valenciana i el sector del doblatge», assenyala ACPV.

Tot, segons la direcció, per a guanyar audiència. Acció Cultural del País Valencià està convençuda que per a fer créixer l’audiència fan falta inversions: «un segon canal cultural i d’oci, un canal infantil, un canal internacional i una plataforma per a veure la programació a la carta com tenen altres televisions de l’Estat amb una aplicació per a aparells mòbils i televisions intel·ligents intuïtiva i completa». «Per a guanyar audiència cal un mitjà que impulse un fort suport a la redacció d’informatius que garantisca la pluralitat informativa i que done credibilitat a l’espectador», remarquen.

Per tot això, l'entitat condemna aquest atac al català de manera «clara i rotunda». «Cal recordar que un dels motius fonamentals per a la creació i gestió de la Radiotelevisió valenciana, des del seu origen, era i és la promoció de la llengua pròpia dels valencians i les valencianes. El Partit Popular s’ha entregat amb els braços oberts a Vox i són aquests els que realment estan aplicant el seu programa electoral. Una vulneració clara de l’Estatut d’Autonomia i la Constitució espanyola que tant defensen», conclous Acció Cultural.