Destapen un nou policia espanyol infiltrat als moviments socials de Lleida

Tal com ha destapat el mitjà català La Directa aquest dimarts, han desvetllat la identitat d’un nou membre de la Policia Nacional espanyola infiltrat als moviments independentistes i moviments socials catalans, aquest pic a Lleida. Amb aquest, ja són 11 els policies espanyols destapats als moviments socials, un fet que ni a la política ni a la justícia espanyola els hi sembla importar, i que es repeteix in eternum sense que ningú, per ara, hi pugui fer res: un dels majors exemples de la qualitat democràtica i judicial (i policial) que es viu a l'Estat espanyol.

Sota la identitat de Joan Llobet Garcia s’amaga un funcionari de l’Estat, agent de la 32a promoció del Cos Nacional de Policia (mateixa promoció que Belén Hammad, darrera policia infiltrada descoberta): Alvaro Gaztelu Alcaire. Aquest nou infiltrat destapat, va arribar a Lleida el 2019, finalitzat l’estiu i a les portes del judici del Procés, a través de l’Ateneu Cooperatiu La Baula. Amb a seva identitat falsa, el policia infiltrat va anar a apuntant-se i, fins i tot, com ja ha passat en altres casos, aprofitant el seu nom fals per a matricular-se a un grau superior a l’Escola de Treball de Lleida (amb tot el que significa de dades falses, ocupació d’una plaça d’estudiant, tema taxes, etc.). El mateix 2019 va participar activament en les mobilitzacions de resposta a la sentència del Procés, moment en el qual, alguns dels seus aleshores companys, es recorda en jove infiltrat llançant pedres, fent barricades i, fins i tot, protegint-se amb senyals arrencades de la via pública (ha explicat un dels seus companys de classe a La Directa). Notícies relacionades Destapen una nova infiltració de la Policia espanyola, al moviment per Palestina i a l'esquerra independentista Més notícies relacionades L’any sengüent, el 2020, també va formar part del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), des d’on aprofitaria per a acostar-se als moviments independentistes fins a la seva entrada a Endavant. A banda, també s’ho va interessar per altres moviments com el de la defensa de l’habitatge, la PAH de Lleida, l’ecologisme juvenil i Extinction Rebellion. A inicis de 2021 va participar en les protestes contra la judicialització i empresonament del raper lleidatà Pablo Hasél. Se’n va anar de Lleida al novembre de 2021, excusant-se en haver trobat feia a Barcelona i en empitjorat l’estat de salut de la seva padrina. Un pic a Barcelona, va passar a relacionar-se amb el cercle proper al Casal La Cruïlla de la dreta de l’Eixample, on va realitzar alguna acció i, aleshores, va desaparèixer. Alerta Solidària es querellarà, novament Martí Majoral, portaveu d’Alerta Solidària, ha explicat a La Directa que «l’Estat ha pretès conèixer l’enemic intern número u per, si calia, atacar-lo, des de dins i des de fora, malgrat que no hi hagi cap excusa legal, sinó l’imperatiu sagrat de salvar la unitat d’Espanya. Nosaltres n’hem après i ens farem més fortes». Majoral, a més, avança que Alerta Solidària farà un estudi jurídic d’aquesta infiltració per presentar una querella contra l’agent i els seus superiors. Fins ara, els jutjats d’instrucció han declinat investigar els casos d’infiltració policial de Marc Hernàndez Pon, Daniel Hernàndez Pons i Ramon Martínez Hernàndez. A Girona, el tribunal encara no s’ha posicionat sobre la querella presentada contra Maria Perelló Amengual i els seus superiors jeràrquics. En tots els casos, la Fiscalia General de l’Estat ha donat la directriu de posar-se al costat del cos policial i ha refusat que els fets puguin ser constitutius de delicte.