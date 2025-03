La Plataforma per la Llengua denuncia que l’acord pressupostari entre el PP i Vox és un atac frontal al català al País Valencià

La Plataforma per la Llengua considera que l'acord pressupostari entre el Partit Popular i Vox, que reduirà un 10,05 % els fons per a la promoció del català, és un «autèntic atac a la llengua pròpia del País Valencià i forma part de l'estratègia per minoritzar la llengua en tots els àmbits». A més, l'entitat defensa que aquesta decisió és contrària a l'Estatut d'Autonomia, atés que en aquest text legal «s'obliga la Generalitat Valenciana a garantir l'ús normal i oficial de totes dues llengües i a adoptar les mesures necessàries per tal d'assegurar-ne el coneixement».

Entre les mesures pactades a l'acord, destaca l'eliminació de subvencions a entitats que treballen per a la normalització lingüística i la reducció de fons de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, organisme essencial per a la protecció i difusió del valencià, que ja ha avançat que analitzarà «molt detingudament» els comptes.

Per a la Plataforma per la Llengua, les retallades responen a una estratègia més àmplia de minorització del valencià en l'educació, la cultura i l'administració pública que, «lluny de ser un fet aïllat, s'adhereixen a altres mesures adoptades recentment, com la consulta sobre la llengua vehicular als centres educatius impulsada pel conseller d'Educació, José Antonio Rovira». Des de la seva entrada al govern, han prohibit les revistes Saó o Camacuc a les biblioteques de localitats de Borriana o Montserrat, simplement per estar escrites en valencià; han anunciat una llei de senyes d'identitat que prohibirà l'ús d'expressions com ara 'País Valencià'; han volgut substituir topònims com ara el de Castelló de la Plana per Castellón de la Plana, i un llarg etcètera.

La Plataforma per la Llengua, a més, fa una crida per a fer créixer la veu en defensa dels drets lingüístics i convida tothom a formar part de l’entitat fent-se sòcia.

L'acord entre el PP i Vox també afecta la cultura. La supressió d'ajudes a festivals de cinema, teatre i literatura posa en risc esdeveniments que han estat fonamentals per a la dinamització del panorama cultural valencià durant dècades i, per tant, també per a la llengua pròpia.

«Fins ara, la ciutadania ha deixat clar que el valencià és un pilar fonamental de la identitat dels ciutadans del País Valencià, i que es mobilitzarà per evitar que retrocedeixi. Així s'ha demostrat amb els resultats de la consulta sobre la llengua base feta per la Conselleria d'Educació, que tenia per única finalitat eliminar la llengua de totes les escoles del territori, però que no els va sortir com esperaven».

Finalment, la Plataforma per la Llengua fa una crida a continuar sortint als carrers per a defensar la llengua, «i continuarà mobilitzant la població en tots els àmbits i plantant cara legalment, discursivament i socialment».