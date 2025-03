El PP i Vox volen censurar el calendari dels Països Catalans d’Òmnium perquè hi surten les Falles

El PP i Vox volen censurar el calendari 2025 d'Òmnium Cultural per reivindicar la cultura del foc als Països Catalans. Així ho ha alertat l'entitat aquest dijous. «No cedirem a l'intent de censura. Les falles, els foguerons o la flama del Canigó continuaran formant part de la cultura que defensem», han remarcat.

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha enviat una carta a Òmnium en què demana que es retiri la pàgina del mes de març del calendari dels Països Catalans de l’entitat perquè hi apareix una imatge de les Falles. Mompó hi apel·la a una proposició aprovada per PP i Vox sobre «la defensa de les senyes d’identitat valencianes enfront dels reiterats atacs de l’independentisme català».

Per la seva banda, Òmnium li ha contestat en una carta per a comunicar-li que no cediran davant la censura de l'espanyolisme i que continuaran reivindicant la cultura popular dels Països Catalans. «Aquesta cultura que ens uneix com a poble», han apuntat.

A més, han tornat a editar el calendari amb una tirada especial. «La tradició amb el foc uneix els Països Catalans i cap censura evitarà que la reivindiquem a tot arreu», han conclòs.