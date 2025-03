L’exconseller català Miquel Buch, discriminat per raó de llengua: «M’han anul·lat la reserva pel sol fet de no voler parlar castellà»

Miquel Buch, exconseller de l’Interior del Govern de Catalunya, ha denunciat aquest dimecres a través de les xarxes socials que ha estat víctima d’una nova situació de discriminació per motius lingüístics a un restaurant de la capital catalana, Barcelona.

Al vídeo, el qual s’ha viralitzat ràpidament, Buch explica: «Acabo de ser maltractat per l’idioma. Aquest restaurant no ha volgut atendre’m i m’ha anul·lat la reserva, parlant jo català i ells castellà. Em sap molt de greu, és un restaurant de Barcelona, és la capital del meu país, i l’únic que he fet ha sigut adreçar-me als cambrer en català. S’han enfadat, m’han anul·lat la taula i, evidentment, he demanat el full de reclamacions, que ara tramitaré. Però crec que és bo que sabem, tot el país, que el Cafè de París de Barcelona maltracta la llengua, maltracta el català».

Ràpidament, i com sol passar en aquest tipus de denúncia pública, la Plataforma per la Llengua ha demanat a Buch si podia posar-se en contacte amb ells, per tal d’anotar el cas, orientar la víctima i fer seguiment. Missatge que Buch ha respost i agraït: «Ho acabo de fer. Gràcies per la feina que feu».