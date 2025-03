La Plataforma per la Llengua continua impulsant el català a Internet amb la vista posada, especialment, en els més joves, i farà possible el rodatge d'En Ruta, un projecte audiovisual de divulgació científica en català a càrrec de Divubio i cAMP divulgatiu, que rebrà el suport de l'empresa d'embotits la Selva i la promotora cultural UnNouAire.

El projecte generarà vídeos per a YouTube (amb píndoles per a Instagram i TikTok) que permetran divulgar conceptes científics a partir de visites a diferents punts de la geografia catalana i de converses amb persones conegudes d'aquests territoris. Un dels objectius del projecte, que se suma a altres iniciatives de l'entitat per als més joves com El Mood, el concurs per a musicar poesies amb la cooperativa Versembrant o el TikTok de Plataforma per la Llengua, és contribuir a normalitzar el català a Internet amb continguts de nínxol en què la llengua encara és poc present.

En Ruta s'estrenarà a l'estiu amb una primera temporada de programes de quinze minuts que es penjaran al canal de YouTube de Neurones Fregides, una plataforma digital de divulgació científica en català de la qual formen part tant Divubio com cAMP divulgatiu. Els programes, que també es difondran a través de píndoles als canals d'Instagram i TikTok de la Plataforma per la Llengua, Divubio, cAMP divulgatiu i la resta d'implicats, permetran descobrir alhora un territori amb una persona coneguda de la zona, un tema científic relacionat amb l'indret, i un tema científic transversal.

Així, per exemple, en el programa de les Terres de l'Ebre, a partir de converses amb el creador de contingut Berti i amb Albert Tafalla i Jordi Cirera, guanyadors de la segona temporada de La Travessa de 3Cat, s'abordaran temes com les espècies invasores, amb el cargol poma com a exemple, i el retrocés i la importància ecològica del Delta de l'Ebre, pel que fa als fluxos de carboni i la captura del CO₂ i per la salinització del sòl i de les aigües. Pel que fa al tema científic transversal, el programa descobrirà les curses d'orientació, els mapes topogràfics i la ciència de la cartografia. En altres programes, Divubio i cAMP divulgatiu es desplaçaran, per exemple, a les comarques de Ponent, i descobriran els efectes del canvi climàtic en la floració dels arbres fruiters i fenòmens meteorològics com la boira, tot parlant amb la cantant Clara Viñals (de Renaldo i Clara) i la divulgadora científica Mariona Esquerda (Dimoni de Maxwell).