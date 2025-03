Les Escales de la Catedral de Girona acullen l’homenatge al “català de Mallorca”, Bartomeu Barceló

El diumenge 6 d’abril, les escales de la Catedral de Girona acolliran l’acte de reconeixement a Bartomeu Barceló i Tortella, en el centenari del sermó que allà mateix hi va realitzar l’any 1925 i que li va costar ser detengut i exiliat, durant la Dictadura de Primo de Rivera.

Tal com detalla Bartomeu Mestre ‘Balutxo’ al seu blog, «aquell dilluns de la Setmana Santa en plena Dictadura Militar de Primo de Rivera, la majestuosa Catedral de Girona es va veure estibada de fidels que anaren a escoltar la prèdica de Bartomeu Barceló. Amb un discurs valent i abrandat va contrastar els dolors de la Mare de Déu amb els que patia Catalunya per concloure amb un desig: volia que el nostre poble assolís la Justícia i la Llibertat que Crist va guanyar per a la Humanitat».

Diumege 6 d’abril, a les 12.00 hores, parlaments amb tocs poètics i musicals ompliran les escales de la Catedral de Girona, en un homenatge on està tothom convidat a assistir-hi.