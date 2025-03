La Sala Penal del Tribunal Suprem ha confirmat aquest dimarts, 11 de març, la pena de multa de 720 euros, per delicte d'injúries lleus a la Corona imposada per l'Audiència Nacional espanyola a un home per publicar un tuit, referit a Felipe VI, que deia «Tallem-li el coll a aquest fill de puta, ja triguem».

El Suprem rebutja que l’acusat estigués emparat per la llibertat d’expressió, ja que es va tractar d’insults no emparats per la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre l’expressió d’una legítima dissidència política. En aquest sentit, recorda la jurisprudència de la Sala (sentència del 2022) que va considerar delictiva l'expressió «filla de puta» en el context de missatges dirigits en aquella ocasió, i juntament amb altres epítets, a l’aleshores presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz.

«És més que evident que Albert B., quan va anomenar «fill de puta» el Rei d'Espanya i es va lamentar per la pèrdua del temps transcorregut sense tallar el coll al Cap de l'Estat, va anar molt més enllà de la legítima aportació personal a un debat polític sobre la monarquia com a forma d'Estat. Dissentir de les estructures de l’Estat és legítim. (…) Però l'insult que no aporta res, que només denigra el seu destinatari no té cobertura constitucional», s’explica a la sentència.

Afegeix la Sala que «un debat polític en què l'argumentari entre els interlocutors girés exclusivament al voltant de la condició de «fill de puta» del rival i al lament pel temps perdut sense tallar el coll a l'oponent erosionaria de manera irreparable la convivència. No es pot considerar necessari per a una societat democràtica emparar la singular contribució d'Albert B. al pluralisme polític quan va anomenar «fill de puta» el Rei i es va queixar que encara algú no li hagués tallat el coll».

D'altra banda, el tribunal considera no censurable el judici de proporcionalitat realitzat per l'Audiència Nacional per a una pena de 4 mesos de multa amb quota diària de 6 euros. També estima que va ser raonable l'Audiència en apreciar que hi va haver un evident menyspreu al Rei i a la institució que encarna, i que es va superar de bon tros el que es poden considerar crítiques feridores o molestes.