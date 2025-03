Tal dia com avui, però de 1984, neix el Moviment de Defensa de la Terra (MDT)

El Moviment de Defensa de la Terra (MDT) va ser el nom escollit per a representar el front unitari format, l’any 1984, a partir de la unió de les organitzacions polítiques independentistes d'esquerra marxista dels Països Catalans. Durant els anys previs (1982-1983), les Trobades Independentistes varen servir, entre d’altres coses, perquè tant els Grups de Defensa de la Llengua com els Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans convoquessin un comité perquè hi treballàs en la creació d’un moviment unitari. La intenció era clara, unificar les diverses corrents que dividien el Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN) i passar a ser el pilar central del moviment independentista català. L’any 1983, a l’Aplec del Puig, es varen presentar les bases del que seria el moviment unitari i, un any després, a l’Assemblea de Terra Lliure, es decidiria definitivament la creació d’aquest moviment polític unitari.

L'11 de març de 1984 es va convocar l'Assemblea de Reus per constituir el Moviment de Defensa de la Terra (MDT), on les diverses organitzacions iniciaren una forma confrontació, amb acusacions i abandonaments de la reunió per part de membres i organitzacions. Fins que, a la VII Trobada Independentista celebrada a l’estiu, es va donar per acabada la constitució de l’MDT. La diada de l’11 de Setembre del 1984 ja va ser convocada per l’MDT. Un any més tard, el 1985, l’MDT va passar a ser el centre d’unió de tot l'independentisme català, influint i decidint sobre l’activitat que realitzarien la majoria de les organitzacions independentistes d’arreu del territori (PSAN, IPC, CSPC, Terra Lliure…)

A finals de 1986 el PSAN va proposar convertir l'MDT en un front patriòtic per aglutinar el vot independentista, mentre l’IPC i Terra Lliure presentaven Política Independentista de Combat (PIC). En la II Assemblea Nacional del MDT de desembre de 1986 va vèncer la postura del PSAN, però no es van discutir les esmenes. A més, el MDT-PSAN va convocar a València la segona part de l'Assemblea, mentre que l'MDT-IPC la va fer a Barcelona. Així el 1987 les tensions entre els membres varen esclatar. L'MDT es va fraccionar en dos grups: el Moviment de Defensa de la Terra-PSAN (MDT-PSAN) i el Moviment de Defensa de la Terra-IPC (MDT-IPC). El primer, va tornar a actuar després d'un intens debat intern sota el nom de Catalunya Lliure (CL) i el segon va mantenir el nom i va propiciar la formació de l'Assemblea d'Unitat Popular (AUP) amb gent de la Crida.

A les eleccions europees del 1987 el MDT-IPC va donar suport explícitament a la candidatura d'Herri Batasuna (va obtenir 53.000 vots a Catalunya). Però l'atemptat a l'Hipercor, així com els enfrontaments entre els membres de les dues fraccions de l’MDT varen afeblir el moviment i varen restar suport independentista a Terra Lliure. En la IX Trobada Independentista l'estiu de 1988 ambdós sectors varen intentar aproximar postures, però també varen fracassar.

A partir de 1989-1990 el sector MDT-IPC va passar a ser l'únic que conservava la sigla MDT. El 1991 el Partit Comunista dels Valencians s'integrà a l'MDT. L'MDT aleshores va celebrar noves assemblees nacionals (la IV el 1990, i la V el 1993) i es va implicar en la impulsió de l'Assemblea d'Unitat Popular (AUP).

Ja al 1998, en la VI Assemblea Nacional, l'MDT es va reconstituir després de la dissolució de l'AUP, tot definint-se com a "partit polític revolucionari", i adoptant una nova Declaració de principis. Des d’aleshores, l’MDT va anar celebrant assemblees nacionals durant 10 anys (2000-2010), i passant a tenir La Veu de Poble Lliure com a principal òrgan informatiu i de difusió de l’MDT. A finals de 2014 i després de la celebració d'una Assemblea Nacional Extraordinària el partit anuncià la seva dissolució, així com l'ingrés dels seus militants a la recent creada organització Poble Lliure.

L’any 2024 es va celerar el 40è aniversari de la fundació de l’MDT, i el 10è de la fundació de Poble Lliure. Aquests aniversaris varen ser inclosos a la V Assemblea Nacional del Partit: «Hem reafirmat la nostra aposta per la defensa de la llengua i la cultura, pel sindicalisme nacional i de classe, per les organitzacions de l’independentisme popular, i per una unitat popular catalana renovada que interpel·li a sectors amplis de la societat catalana».

Finalment, i per entendre la situació en la que es troba actualment aquesta militància, es pot agafar la darrera frase explicativa que es troba a la web de La Veu de Poble Lliure: «L’articulació política del bloc de l’1 i el 3 d’octubre del 2017 segueix sent l’assignatura pendent de l’independentisme i de totes aquelles persones que anhelen una societat justa als Països Catalans».