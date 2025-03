Aquest divendres s’ha celebrat a Narbona la jornada inaugural de la Primera Trobada de mitjans de proximitat d’Occitània i en català, organitzada per l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) i l’Assemblée Régionale des Radios Associatives Occitanie/Pyrénées-Mediterranée (ARRA), la qual ha comptat amb més de 90 persones assistents d’arreu dels territoris occitans, francesos, catalans, valencians i illencs.

L’acte s’ha inaugurat a la sala d’actes de l'Ille du Gua Suites, amb la intervenció de Ramon Grau, president de l’AMIC, qui ha expressat la importància d’aquesta primera jornada: «La trobada és crucial per diverses raons, perquè és la primera que ens reuneix i ens agermana mitjans de proximitat de banda i banda d’una frontera política, que no cultural» i ha posat en relleu que amb aquestes jornades, «fem un pas més per estrènyer llaços entre territoris, compartir experiències en la millora dels nostres mitjans i posar fonaments per construir projectes de futur».

D’altra banda, Jean Marc Courrèges, copresident de l’ARRA, ha subratllat que «avui i demà ens reunim per compartir el futur dels nostres mitjans locals, el context és complex i insegur en l’àmbit nacional, però en aquest marc la nostra primera missió és informar (...) adaptant-nos a la revolució tecnològica i la IA». A més, ha destacat la importància de crear aliances locals per continuar sent fonamental en la vida social i cultural del territori, «i per aconseguir-ho ens haurem de reinventar per continuar apropant-nos a les nostres gents i territoris».

Clara Soteras ha presentat les novetats en mitjans de proximitat exposades durant la 25a edició de l’Online News Association

La jornada ha ofert la ponència de Clara Soteras, consultora SEO i Estratègia Digital per a mitjans de comunicació i cap d'Innovació i Estratègia Digital a l'AMIC, sota el títol ‘Experiències internacionals innovadores per als mitjans de proximitat’ qui ha presentat les novetats en mitjans de proximitat exposades durant la 25a edició de l’Online News Association (ONA), la conferència anual d’àmbit internacional de l’Associació de notícies en línia que es va celebrar el passat mes de setembre a Atlanta (Estats Units).

Soteras, arran de la seva experiència a l’ONA24, ha mostrat cap on han de mirar els mitjans locals aquest 2025, que ens oferirà la intel·ligència artificial com a mitjans de comunicació i les grans oportunitats dels mitjans de proximitat per generar ingressos.

Així mateix, ha fet un repàs a les vuit tendències que haurien de seguir actualment els mitjans de proximitat: implementar la IA a les redaccions i els diversos marcs de decisió per fer-ho, la importància de la informació local: donar veu al territori i les comunitats, l’eina Google Discover, treballar per la sostenibilitat dels mitjans, formar a la redacció per entendre a l’audiència, potenciar el rol del producte, apostar pel vídeo més social, i anar més enllà del periodisme amb les newsletters, esdeveniments, serveis i marxandatge.

Posant especial èmfasi en la importància de la informació local, ja que «cal donar veu a les comunitats, tendències i necessitats, i ens hem de fixar en com i que prefereix consumir l’usuari i acostar-nos». A més, de la sostenibilitat dels mitjans, dividia en tres eixos: resiliència, salut financera i les mètriques, formant a la redacció per entendre l’audiència i com ens consumeixen des del món digital.

En aquest sentit, i per concloure la ponència, Soteras ha posat sobre la taula l’ús de la IA en els mitjans de proximitat «existeixen programes pels mitjans, molts d’aquests han tancat acords amb OpenAI des de finals del 2023, però el judici d’OpenAI amb el New York Times marcarà un abans i un després en l’ús d’aquesta tecnologia».