Joan Casulleras, conegut popularment com a K-ZU, és un jove discjòquei català que aquesta setmana ha publicat un vídeo al seu compte d’Instagram (@kzu_music) en el qual denuncia i fa un recull dels insults i amenaces catalanòfobes i espanyolistes que rep a través de a xarxa.

View this post on Instagram A post shared by Joan CASU || K-ZU (@kzu_music)

K-ZU explica que l’amenacen molt sovint, tant als comentaris de les seves publicacions com per missatges privats, de fer-li mal tant a ell com a la seva família. «M’estan amenaçant per privat, els fatxes, de venir-me a pegar. Literalment, vaig penjar un vídeo punxant «No volem ser una regió d’Espanya» o «Boti, boti, boti, espanyol qui boti», un fet més que suficient perquè la baixa tolerància de l’espanyolisme, de sobra coneguda pels catalanoparlants que hi viuen en català a la xarxa, esclati com la gran bomba d’odi que és.

Xerrar en català ha esdevengut per a molts espanyolistes una autèntica provocació i motiu suficient per a llençar tot tipus d’insults i amenaces a algú. «No estic dient ni que Espanya sigui dolenta, simplement estic dient que no volem ser espanyols», puntualitza K-ZU, tot i no importar a l’hora d’aturar l’odi sec i desmersurat de l’espanyolisme.

«Asco de piojosos de mierda», «Por favor, un muro bien alto para estos indepes y que se busquen a vida en la mierda», «Maricón bautista, si no te gusta España qué haces pisando la calle de España?, «Te voy a visitar a toda tu familia que vive en España pero como no puedes denunciarme porque vives en un país inexistente a ver qué haces», «Vete a Francia», «HDLP catalufo»... són un breu resum dels insults que ha d’aguantar el punxadiscos per tal de poder continuar fent a feina en la seva llengua.

Per a finalitzar el vídeo explicatiu, Casulleras ha informat que «clarament seguiré fent remixos en català, així que segueix-me i així no te’ls perdràs».