Aquest dimarts s’ha fet públic que el 4, 5 i 6 de juliol se celebrarà La Nostra, la trobada de joves revolucionàries dels Països Catalans organitzada per Arran.

La Nostra vol ser un punt de partida per a impulsar un moviment contracultural als Països Catalans. «En els darrers anys, hem vist com l’escena musical i cultural en general s’ha anat despolititzant. Això, sumat a l’ofec cultural provocat per la pandèmia que ha proliferat un model d’oci basat en festivals musicals massius, ha impactat en l’oferta cultural i la configuració del mercat cultural català», explica l'organització juvenil de l'esquerra independentista.

Consideren que no podem obviar els debats al voltant de si cantar en català és polític o no, les dades a la baixa d’ús social del català, o la situació de l’oferta musical i cultural als Països Catalans on cada cop més sentim que «tots els cartells són iguals». «Això, sumat a l’individualisme i la dretanització creixent entre les joves, ens porta a Arran a fer de La Nostra l’esdeveniment que aposta per una cultura i un jovent polititzat, arrelat al territori, d’arrel popular i vinculat a la defensa de la llengua i de la terra», assenyalen.

El nom de La Nostra prové de la voluntat de «diferenciar-se dels festivals musicals massius i de l’oferta cultural despolititzada i calcada, fugint del mainstream català».

Segons han explicat, La Nostra combinarà dues nits de concerts amb programació cultural, formativa i lúdica. La programació del dia és gratuïta, mentre que per als concerts caldrà pagar entrada.

Properament, s’anunciarà la localització i programació de La Nostra i la venda d’entrades.

El disseny gràfic de la trobada ha anat a càrrec de la dissenyadora i comunicadora Queralt Guinart, @kerrature i @queri____.