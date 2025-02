L'editorial valenciana Afers ha rebut aquest dimarts el 12è Premi Martí Gasull i Roig de la Plataforma per la Llengua gràcies a una votació popular en què s'ha imposat al programa d'IB3 Téntol i al projecte Ce Trencada, de foment del català als videojocs. Vicent Olmos, fundador i director de l'editorial, ha agraït l'estima i la confiança rebudes, i ha recordat que, malgrat el context actual, l'editorial es va fundar en un moment igualment complicat: «Fa 40 anys no era gens fàcil crear una editorial en català al País Valencià. Ni al País Valencià ni enlloc, probablement, però una colla de gent jove vam decidir fer-ho. I ho vam fer per tres motius: l'estima al país, l'estima a la llengua i l'estima a la cultura».

L'editorial ha rebut el guardó en una gala que ha tengut lloc al Teatre Poliorama de Barcelona, en què també s'ha lliurat el Premi a la Innovació a la drag-queen Jèssica Pulla i el Premi Especial del Jurat a l'editor i promotor cultural Eliseu Climent, que no ha pogut assistir a l'acte. El president de l'entitat, Òscar Escuder, ha estat el responsable de lliurar el premi a Afers, i, en el seu parlament, ha denunciat «l'esperpèntica consulta» que ha arrencat aquest dimarts al País Valencià perquè les famílies trïn la llengua base de les escoles. Escuder ha fet una crida a tots els valencians a «deixar clar que volen que l'educació dels seus fills sigui en valencià», i ha animat tothom a sumar-se a la campanya 'La llengua no es toca'. El president de l'entitat ha recordat que el retrocés de la llengua és preocupant arreu dels territoris i ha recordat que la darrera 'Enquesta d'usos lingüístics de la població de Catalunya' (EULP), presentada la setmana passada, confirma el que l'entitat ja denunciava: que la situació d'emergència lingüística ha empitjorat. En aquest sentit, Escuder ha assenyalat que cal decantar la balança pel català, i ha convidat tothom a implicar-se en la defensa de la llengua.

En nom d'Eliseu Climent, ha recollit el premi de la mà de la vicepresidenta de l'entitat, Mireia Plana, el director editorial de Tres i Quatre, Jan Brugueras. «He fet allò que m'ha dictat la meua consciència d'acord amb la meua, nostra llengua, amb la meua cultura, i el meu país, i això no mereix reconeixements», ha defensat Climent. En l'escrit que ha llegit Brugueras, Climent ha acabat citant el seu mestre, Joan Fuster: «No tinc altra autoritat que aquesta: la d'haver-me apassionat, fins a l'obsessió, per la vida i el destí del meu poble. Potser és l'única passió noble que reconec en mi».

Pel que fa a la drag-queen Jèssica Pulla, ha rebut el premi de la mà de la creadora de contingut Cèlia Espanya. En la seva intervenció, Pulla ha reivindicat que «les travestis som cultura d'aquest país» i ha dedicat el guardó a «totes les persones queer i del col·lectiu LGTBIQ+ que parlen, es relacionen i creen en català. A totis». Per a Pulla, «la llengua és del poble» i, per tant, «s'ha de poder crear en català: no els donem el plaer de fer-nos canviar al castellà a l'hora de crear».

Tant l'editorial Afers com Eliseu Climent i Jèssica Pulla han estat recompensats amb un guardó creat per l'orfebre i joier Joaquim Capdevila, de renom internacional. Afers, a més, també s'ha endut un premi en metàl·lic de 3.000 € i Jèssica Pulla, un altre premi de 2.000 €. Els dos altres finalistes, el programa d'IB3 Téntol i el projecte Ce Trencada, també han assistit a la gala i han rebut una versió en petit del guardó fet per Capdevila com a agraïment per la seva participació i per la feina a favor del català.

L'acte, que ha dut per lema 'Teixim una terra de mots infinits', ha volgut reconèixer especialment els lluitadors incansables del País Valencià després de la Dana i en un moment convuls políticament per a la llengua, i ha fet conèixer la campanya 'Reviscolem', amb què la Plataforma per la Llengua ja ha recaptat uns 40.000 euros per reconstruir el teixit lingüístic i cultural valencià. La gala ha estat presentada per la periodista Alba Riera i el creador de contingut Rixi Barberà (més conegut a les xarxes socials com a Alegria de Poble) i ha comptat amb les actuacions de les catalanes Selma Bruna i Al·lèrgiques al Pol·len i la valenciana Sandra Monfort, a més de les cançons dels algueresos Gionta i Riccardo, guanyadors de la segona edició del CantAlguer.

L'editorial Afers, 12è Premi Martí Gasull i Roig

El protagonista de la nit ha estat Afers, una editorial valenciana de referència fundada a Catarroja el 1983, i dirigida per l'historiador Vicent Olmos (Catarroja, 1954). Al llarg dels seus més de quaranta anys d'història, l'editorial ha dut a terme una tasca continuada de contribució a la recerca i al pensament universals des d'una visió progressista i democràtica a través de les seves col·leccions de llibres d'estudis, assaig, biografies i narrativa, així com amb les seves revistes periòdiques Afers: fulls de recerca i pensament i Mirmanda: revista de cultura. Afectat el 2024 per la Dana, Afers és un exemple de compromís ferm amb l'edició en llengua catalana des del País Valencià.

Amb el 12è Premi Martí Gasull i Roig, Afers rep el màxim reconeixement de la Plataforma per la Llengua a la defensa de la llengua. Fins ara han estat mereixedors del guardó l'Assemblea de Docents de les Illes Balears, Escola Valenciana, els supermercats Bonpreu - Esclat, la Comunitat Sikh de Catalunya, Catalunya Ràdio, Som Energia, la Llibreria de Perpinyà, la revista Sàpiens, Ràdio Arrels, VilaWeb i la revista infantil valenciana Camacuc.