Divendres es va presentar 'Català per a tothom', un moviment que té com a missió universalitzar l’accés a l’aprenentatge i ús del català a Catalunya. El moviment s’ha compromès amb la societat catalana – fent servir la seva implantació a barris, escoles i empreses – a «fer arribar el català allà on no arribi l’administració», multiplicant la creació de grups per a aprendre català entre veïns als barris, entre famílies a les escoles i posant en marxa un programa de gran abast per a aprendre català als centres de treball.

«Cal incrementar l’oferta total de cursos de català fins a les 200.000 places anuals, perquè totes les persones que el volen aprendre ho puguin fer durant els pròxims 10 anys», ha reclamat Maria Maians, conductora de l’acte en nom de les més de trenta organitzacions impulsores de 'Català per a tothom'. Maians ha posat en valor el rol dels nous parlants per al futur de la llengua i ha afirmat que «entenem l’accés universal al català com un dret i eina de cohesió social».

Un moviment, tres eixos d’actuació: a cada barri, a cada escola, a cada feina

'Català per a tothom' ha plantejat demandes i adoptat compromisos concrets en cadascun dels seus tres eixos d’actuació. Ho han explicat diferents representants:

Demandes i propostes per als barris

«Reclamem al Govern que s’obrin un mínim de 30.000 noves places anuals al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), arribant a un mínim de 150.000 places, amb horaris adaptats a les necessitats dels aprenents», ha dit l’activista i periodista Jordi Armadans. En paral·lel, les organitzacions del teixit associatiu s’han compromès a «multiplicar la creació de grups per aprendre català als barris entre veïns i veïnes, especialment on hi ha menys oferta pública, per garantir que tothom que vulgui accedir al català tingui l’oportunitat de fer-ho allà on viu».

Demandes i propostes per als centres educatius

«Reclamem al Govern 20.000 places anuals de cursos de català gratuïts per a famílies als centres educatius en horari escolar o extraescolar». La pedagoga Merlys Mosquera ha explicat que «hi ha més de 400.000 pares i mares nascudes fora de Catalunya amb fills o filles matriculades a les escoles». Al seu torn, les organitzacions de la comunitat educativa s’han compromès a «crear centenars de grups per aprendre català entre famílies, en col·laboració amb les AFAs i voluntaris docents, monitors de lleure i altres agents educatius».

Demandes i propostes per als centres de treball

«Reclamem al Govern que es creïn 30.000 places anuals a partir de la posada en marxa d’un programa perquè treballadors, empresaris i autònoms puguin aprendre català a la feina, millorant l’oferta de cursos de català als llocs treball, que és pràcticament inexistent», ha demanat Antonio Suárez. Així mateix, com a sindicats, organitzacions empresarials, cooperatives i col·legis professionals, s’han compromès a crear «grups per aprendre català entre companys de feina». Particularment, les entitats econòmiques que formen part del diàleg social, també s’han compromès a col·laborar per posar en marxa «un programa de gran abast de cursos de català professionals als centres de treball» des de l’àmbit del diàleg social, consensuant les característiques, els calendaris i els sectors prioritaris d’actuació.

Un moviment obert a tothom: campanya de recollida de signatures

'Català per a tothom' ha obert diverses vies perquè tothom pugui participar-hi. Una d’elles és una gran recollida de signatures, a través del web peratothom.cat, per a demanar al govern català que incrementi 80.000 places als cursos de català per passar de les 120.000 actuals a les 200.000.

El moviment ha fet també una crida al teixit associatiu de Catalunya, empreses, comitès, seccions sindicals i centres educatius a adherir-se a través de la web i a crear grups per aprendre o practicar el català. Finalment, Català per a tothom ha animat tots els ciutadans a fer-se activistes i a fer aportacions econòmiques per finançar la creació de grups d’aprenentatge de català.