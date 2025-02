L'exbatle de Gandia (la Safor, País Valencià), Arturo Torró (PP), ha estat assassinat a trets a darrera hora d'aquest dimecres a la carretera A-38. La Guàrdia Civil, que ja investiga el crim, ha precisat que el cadàver s'ha trobat al costat del seu vehicle i que també hauria estat estrangulat.

Protagonista de diverses polèmiques, Torro va ser condemnat a tres anys i mig de presó per malversació en el cas conegut com Tele7, per l'adjudicació de serveis de comunicació audiovisual.

L'exmandatari de la capital de la Safor, de 62 anys, era empresari, havia fundat el negoci d'òptiques Masvisión, i també tenia alguns negocis hotelers. A més, va ser l'ideòleg i promotor del polèmic programa de telerealitat emés en la cadena MTV Gandia Shore, una adaptació de l'estatunidenc Jersey Shore.

El Partit Popular és un dels partits que ha rebut més assots per part de la justícia a causa de les extenses xarxes de corrupció que ha dissenyat arreu de l'Estat. Es calcula que el PP ha estat implicat en més de 250 casos, sent la Gürtel el més conegut de tots.

A la corrupció l'acompanya un altre fet encara més fosc: entre morts naturals, accidents i suïcidis, una vintena de persones implicades judicialment com Rita Barberá o Miguel Blesa, han perdut la vida des de 2009, any que va esclatar el cas Gürtel.