El 84% dels nostres lectors consideren que el nou Papa hauria de modernitzar l’Església Catòlica

Clara majoria. El 84,62% dels nostres lectors consideren que el nou Papa hauria de modernitzar l’Església Catòlica, ja que «hauria de continuar els canvis introduïts pel Papa Francesc». Per contra, només el 15,38% considera que «hauria de defensar una església molt més conservadora».

El nou Pontífex Lleó XIV s'enfronta a nombrosos reptes en el govern de l'Església Catòlica, molts dels quals ja eren presents durant els pontificats dels seus antecessors. La defensa de la unitat a l'Església, les reformes, la sinodalitat, l'ecumenisme, el diàleg interreligiós, les finances del Vaticà i els abusos sexuals, estan entre els seus principals desafiaments.

En la seva primera salutació als fidels, Robert Prevost Martínez, ha demanat precisament una Església unida, una necessitat remarcada pels cardenals durant les congregacions i després de la polarització que existeix a l'Església i en el món. «I caminar junts amb vostès, com una Església unida, sempre buscant la pau, la justícia, sempre tractant de treballar com a homes i dones fidels a Jesucrist, sense por, per a proclamar l'Evangeli, per a ser missioners. Gràcies!», ha subratllat.

El nou Pontífex haurà de posicionar-se sobre canvis empresos per Francesc, qui va obrir una nova via per als processos de nul·litat matrimonial, va acceptar la benedicció de parelles homosexuals, divorciats que s'han tornat a casar o parelles que conviuen sense haver passat per l'altar, amb la condició que es realitzi fora dels ritus litúrgics, un gest inèdit a l'Església catòlica.

També haurà de decidir si continua el llegat de Francesc que va apostar per obrir més camins per a tenir una major participació de dones a l'Església catòlica i, especialment, en l'administració eclesiàstica, entre altres. Està pendent la possibilitat de crear ministeris ordenats per a les dones, l'educació en els seminaris, les relacions entre els bisbes i les comunitats religioses i el paper dels nuncis.

Lleó XIV sí que s'ha mostrat clarament a favor de la Sinodalitat una de les grans apostes de Francesc, que va promoure el Sínode, com un procés d'escolta i oració de tots els membres de l'Església. L'últim va culminar l'any passat, però Francesc va mantenir deu comissions de treball obertes amb els temes controvertits com l'acolliment a les persones LGTBI o l'ordenació de dones. Un altre aspecte fonamental que van promoure anteriors pontífexs va ser l'ecumenisme, el diàleg entre diferents confessions religioses cristianes per a tendir a la unitat després des dels grans cismes històrics, així com el diàleg interreligiós amb les altres grans religions monoteistes.

Robert Prevost també haurà de continuar la tasca dels seus antecessors en la lluita contra els abusos en el si de l'Església, l'avanç de la qual és vist com a insuficient, respecte al que les víctimes reclamen més acció en algunes diòcesis, i enfrontar les finances de la Santa Seu, en números vermells.