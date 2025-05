Israel comença la seva nova ofensiva terrestre a gran escala a Gaza amb l'operació 'Carros de Gedeón'

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han anunciat aquest divendres que han ampliat la seva ofensiva sobre la Franja de Gaza amb una sèrie d'operacions emmarcades en l'operació 'Carros de Gedeón', amb la qual busquen derrotar al Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) i alliberar els ostatges capturats durant l'ofensiva del 7 d'octubre de 2023.

«Durant les últimes 24 hores, les FDI han llançat amplis atacs i mobilitzat forces per a apoderar-se d'àrees controlades a la Franja de Gaza, com a part dels moviments d'obertura de l'Operació 'Carros de Gedeón' i l'expansió de la campanya a Gaza, per a aconseguir tots els objectius de la guerra a Gaza, inclosa l'alliberament dels ostatges i la derrota d'Hamàs», ha anunciat l'Exèrcit israelià en una publicació en el seu compte en la xarxa social X.

L'anunci ha estat acompanyat d'un vídeo en el qual es mostren atacs aeris contra diferents objectius, presumiblement com a part d'aquest nou operatiu. «Les forces de les FDI en el Comando Sud continuaran operant per a protegir els ciutadans israelians i aconseguir els objectius de la guerra», han afegit les FDI al final del seu missatge.

Aquesta comunicació arriba després que el propi Exèrcit assegurés haver atacat «més de 150 objectius terroristes» durant l'últim dia en la Franja de Gaza, enmig de la intensificació de l'ofensiva contra l'enclavament, després que les autoritats de la Franja, controlades per Hamàs, hagin denunciat prop de 200 morts, inclosos molts d’infants, entre el dijous i el divendres.

Els mitjans palestins informen que el primer gran objectiu de les forces israelianes sembla ser la localitat de Deir al Balá, en el centre de l'enclavament, on s'han aproximat entre intensos atacs d'artilleria i aeris.

Deir al Balá és una de les poques zones de Gaza on encara no han operat tropes terrestres durant la guerra. Anteriorment, les forces havien operat als afores, però no a l'interior de la ciutat. A més, la localitat està just al sud del camp de desplaçats d'Al Mawasi, on centenars de milers de palestins han acabat refugiats dels bombardejos israelians.

Les autoritats de la Franja, cal recordar, han elevat aquest mateix divendres a més de 53.100 els morts i a més de 120.000 els ferits des de l'inici de l'ofensiva militar israeliana contra l'enclavament, iniciada després dels atacs executats el 7 d'octubre de 2023 per Hamàs i altres grups palestins, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 segrestats, segons el balanç oficial facilitat per les autoritats d'Israel.