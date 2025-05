El PKK anuncia la dissolució i la fi de la lluita armada

El Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) ha anunciat aquest dilluns la dissolució i la fi de la lluita armada, una decisió adoptada al congrés celebrat la setmana passada pel grup després de l'històrica crida per part del seu empresonat líder, Abdul·là Ocalan, a favor de fer aquest pas, enmig dels esforços per a aconseguir un acord de pau.

«El 12è Congrés del PKK ha decidit dissoldre l'estructura organitzativa i posar fi a la lluita armada, en el marc del procés pràctic que serà gestionat i encapçalat pel nostre líder», ​​ha dit el grup en un comunicat, segons ha recollit l'agència kurda.

Així, ha recalcat que el congrés ha decidit «posar fi als treballs duts a terme en nom del PKK», abans de destacar que la decisió deriva de l'estimació que «la lluita del PKK ha trencat la política de negació i anihilació contra el nostre poble, portant l'assumpte kurd a un punt en què es pot resoldre a través de la política democràtica».

«En aquest sentit, s'ha completat la missió històrica del PKK», ha sostingut, alhora que ha posat èmfasi que el congrés va poder celebrar-se «de forma segura, malgrat les difícils condicions per la continuació dels enfrontaments i la continuació dels atacs terrestres i aeris», així com «el setge a les zones (sota control del PKK)» i l'embargament per part del Partit Democràtic del Kurdistan (PDK), en referència al partit governamental a la regió del Kurdistan iraquià.