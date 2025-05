Sol, platja i socialisme

Palmeres onegen amb la mar en calma; a una cadira, Karl Marx amb les mames a l’aire fa un vermut al sol davant la platja. Així és el divertit disseny dels artistes locals Malafolla.

Cent quaranta-vuit anys després que l’alemany escrivís els estatuts de la Primera Internacional, arriba un nou 1 de maig, Dia Internacional de la Classe Obrera en memòria de les lluites per reduir la jornada laboral a vuit hores que dugueren a la forca a cinc anarquistes de Chicago . Però, on queden les reivindicacions de la classe treballadora? Malgrat que moltes s’han alienat entre mojitos al sol, i que hi ha qui creu que Marx ronda perdut pel balneari 6 amb el cul en remull, la realitat és que una part de la classe obrera continua alçant-se contra les polítiques capitalistes i imperialistes. Després d’anys grisos i de gran desmobilització, recentment experimentam un moviment que el darrer any s’ha reflectit amb milers de persones als carrers sota uns principis de classe, ja sigui a la darrera manifestació en defensa del dret a l’habitatge i contra el negoci immobiliari, a les protestes antiimperialistes en suport a Palestina, a les mobilitzacions que exigeixen canviar el rumb d’un model turístic depredador que descriu perfectament l’essència del capitalisme, etc.

Tot plegat demostra la continuïtat de la resistència contra aquelles injustícies socials que posen en primer pla la importància de la consciència de classe. Ara bé, la batalla és molt llarga i continuam altament desprotegits davant un retrocés ideològic encarnat per la ultradreta però que s’estira fins als dominis de la socialdemocràcia, que lluny d’anuŀlar les nefastes conseqüències del sistema –degradació mediambiental, patriarcat, guerra imperialista, precarització, etc.– treballa activament per empitjorar-les. La darrera prova és l’augment del pressupost militar, que a l’estiu arribarà al 2% com exigeix l’OTAN , una política armamentística quadra files amb el suport al genocidi sionista que ens imposa l’oligarquia, al ritme dels tambors de guerra del moment. Aquest és el llegat del «govern més progressista de la història» .

Evidentment, els treballadors sempre en pagam les conseqüències, tant en nombre de morts com en

l’encariment de la vida, com podem extreure de la devastació i la inflació que ha propiciat la guerra imperialista a Ucraïna, amb el beneplàcit de la junta feixista de Kiev . Som en un clima de preguerra, de degradació dels serveis públics més bàsics, amb llistes d’espera interminables a sanitat, ràtios descomunals als centres d’estudis. Lloguers d’escàndol i hipoteques impossibles fan perdre tota credibilitat a un sistema en crisi que s’escuda amb Estats cada vegada més totalitaris i atacs a les llibertats. La guerra aranzelària exposa el món al que ens enfrontam que sembla a l’inrevès: mentre que Trump fa perdre bilions a les multinacionals, l’esquerra europea surt en tromba a defensar les màximes de la globalització neoliberal .

Som, clarament, davant l’enèsima bancarrota d’una ‘’esquerra’’ que igual que fa cent anys s’enfanga entre el reformisme i la guerra . Ens parlen de la importància de la protecció nacional davant la ingerència comercial i l’amenaça bèŀlica estrangera; ens diuen que preparem kits d’emergència. I la realitat és tan ridícula que, per culpa de la deslocalització industrial que ells mateixos han impulsat, probablement els haurem de comprar als «malvats enemics russo-xinesos», als «tenebrosos BRICS» . Més enllà dels tambors i les cortines de fum, davant la mentida de la falsa esquerra i l’horitzó de guerra, els treballadors i les treballadores només necessitam un kit: organització a tots els nivells. Recuperem l’espai transformador que històricament ens pertoca. Estiguem a l’altura d’aquesta necessitat, siguem vertaderament conseqüents i deixem a un costat les diferències infantils per recordar una vegada més allò de… PROLETARIS DEL MÓN, UNIU-VOS!

Frederic Guillem

