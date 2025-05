L'ONU condemna els atacs israelians contra Síria i denuncia la violació de la seva sobirania

L'enviat especial de l'ONU per a Síria, Geir Pedersen, ha condemnat els atacs llançats per Israel contra territori sirià en el que ha denunciat com una agressió a la sobirania nacional del país.

Aquest divendres passat, les autoritats sirianes varen denunciar la mort de quatre civils en un atac israelià a la regió de Sueida, al sud del país, després que les darreres hores les autoritats d'Israel informessin d'un bombardeig als voltants del palau presidencial de Damasc. Aquesta violència és, en part, fruit d'un enfrontament entre faccions de Sueida afins a les noves autoritats sirianes i una entitat armada, anomenada Consell Militar de Sueida, liderat per Tariq al-Xufi, contrària al nou govern, al qual recorden el passat gihadista, mentre que els crítics d'aquesta nova estructura denuncien que, en realitat, obeeixen els designis. En aquesta crisi també hi està involucrat el líder espiritual de la comunitat drusa, Hikmat al-Hijri, que també ha denunciat les maniobres de les forces de Damasc, encara que no està gaire clara l'extensió de la seva implicació. En aquest context, Pedersen condemna «enèrgicament» les «constants i cada vegada més greus violacions efectuades per Israel contra la sobirania de Síria, entre elles els bombardejos contra Damasc i altres localitats». Aquesta tensió es va veure retroalimentada amb la crisi desencadenada per l'aparició un missatge considerat insultant cap al profeta Mahoma, atribuït a un clergue drus, que va derivar en una campanya d'«incitació sectària» que s'ha estès a Sueida, una província on resideix una important quantitat de membres d'aquesta minoria, amb més d'un centenar de morts. Per part de la Unió Europea, la comissària de Cooperació i Desenvolupament, Hadja Lahbib, també s'ha declarat «alarmada» per la «lamentable escalada de violència a Síria».