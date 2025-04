La UE multa Apple amb 500 milions i Meta amb 200 milions d’euros per violar la llei europea de mercats digitals

La Comissió Europea ha anunciat aquest dimecres una multa de 500 milions d'euros per a Apple i una altra de 200 milions d'euros per a Meta pels seus respectius incompliments de la nova Llei europea de Mercats Digitals (DMA, per les sigles en anglès). Es tracta dels dos primers casos que Brussel·les resol amb sanció sota la nova legislació.

«Apple i Meta han incomplert la DMA en implementar mesures que reforcen la dependència de les empreses i dels consumidors de les seves plataformes. Com a resultat, hem pres mesures fermes però equilibrades per a fer complir la llei contra les dues companyies, sobre la base de regles clares i predictibles», ha anunciat en un comunicat la vicepresidenta de l'Executiu comunitari, Teresa Ribera. Brussel·les va iniciar els respectius expedients l'any passat per a investigar les restriccions que imposa Apple als desenvolupadors de la seva App Store, que no poden informar els usuaris d'alternatives fora de la plataforma, i el model «pagar o consentir» que va introduir Meta als seus serveis. Les noves regles de la Unió permetrien als serveis comunitaris arribar a multes de fins a un 10% del volum de negoci de les companyies, si bé fonts comunitàries apunten que en el càlcul han influït factors que «mitiguen» la sanció, per exemple el que la DMA amb prou feines fa un any que està en vigor, fet que suposa un curt període d'incompliment, i la normativa. Amb la notificació de la norma s'obre un període de 60 dies perquè les companyies compleixin i, en cas de no fer-ho, Brussel·les podrà fer nous passos per a imposar multes addicionals diàries de fins a un 5% del volum diari de negoci mundial de cada companyia. Ribera, que ha avisat que «totes les companyies que operen a la UE han de complir les lleis i valors de la UE», ha posat també en valor que la nova legislació comuna és un «instrument crucial» per a «desblocar potencial, alternatives i creixement» perquè garanteix que els actors digitals poden operar en «mercats competitius i justos».