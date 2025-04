Israel assassina Fatima Hassouna, fotoperiodista protagonista d’un film que es projectarà al Festival de Canes

Fatima Hassouna, fotoperiodista i documentalista de guerra palestina, ha estat assassinada a 25 anys, després d’haver cobert el genocidi del seu poble a Gaza, juntament amb un grup nombrós de familiars durant un dels bombardejos israelians.

Hassouna va esdevenir popular gràcies a la seva tasca protagonista en la creació de la pel·lícula documental ‘Put Your Soul on Your Hand and Walk’, en la qual va participar activament, generant i compartint continguts cabdals per a la seva creació. De fet, aquest film va ser prèviament seleccionat el passat dia 15 d’abril, només un dia abans del bombardeig, per a ser projectada a la secció ACID del 78é Festival de Cine de Canes que tendrà lloc el proper mes de maig de 2025.

Aquest assassinat se suma a la llarga llista de professionals del món del periodisme han perdut la vida d’ençà de l’inici de l’ocupació, prop de dos centenars en els dos darrers anys. El Centre de Protecció de Periodistes Palestins (PJPC), a banda de lamentar la pèrdua, han informat que l’atac que va causar la mort d’unes set persones tenia com a objectiu la casa de la família de Hassouna situada al carrer Al-Nafaq de de la ciutat de Gaza. Un fet que des de PJPC han descrit com un «crim contra periodistes i una violació del dret internacional».