Creus que Trump s’equivoca amb la seva política aranzelària?

Donald Trump, president dels EUA, ha declarat la guerra comercial al món. El magnat nord-americà ha anunciat aquesta setmana, en el que ha batejat com a Dia de l’Alliberament, la imposició d’aranzels als productes provinents de fora dels EUA, que en el cas d’Europa són del 20% i, en el cas del de la Xina, del 54%.

«Els cobrarem aproximadament la meitat del que ells ens cobren i ens han estat cobrant. Així que les tarifes no seran totalment recíproques», ha avisat en una roda de premsa des dels jardins de la Casa Blanca. A més, ha assenyalat que imposarà un «aranzel general» d’un 10% a la resta de països no afectats per aquests aranzels recíprocs; és a dir, aquells que no imposin aranzels a les importacions provinents dels EUA.

Entre els països menys afectats estarien el Regne Unit, Austràlia, Nova Zelanda, el Brasil o, fins i tot, l'Argentina, amb uns aranzels del 10%. En general, les nacions llatinoamericanes han estat castigades amb un 10%, amb l'excepció de Nicaragua, amb un 18%. Per contra, els països més afectats són els asiàtics amb aranzels que ronden el 30 i el 40%, com en el cas del Vietnam.

L’anunci de Trump de la imposició d’aranzels ha provocat un terrabastall als mercats internacionals. Les borses d’arreu del planeta han encadenat sengles jornades de pèrdues, arribant a desplomar-se a nivells històrics. Només la borsa espanyola va perdre divendres un 6%, sent els bancs les entitats més afectades.

En aquest sentit, el govern xinès, que ha anunciat l’establiment d’aranzels del 54% pels EUA, ha insistit a Trump que abandoni una «injusta» guerra aranzelària que està abocant els mercats financers a col·lapses. «El mercat ha parlat», ha avisat el portaveu Guo Jiakun, abans de denunciar que «la guerra d’aranzels i comerç que han començat els EUA contra el món és injustificada i no ha anat precedida de cap provocació».

No debades molts analistes asseguren que la guerra d’aranzels podria provocar una recessió econòmica global i podria fer ressentir-se el desenvolupament econòmic de moltes regions del món. A les Illes Balears, a banda de productes que s’exporten al país nord-americà, els aranzels podrien tenir la seva incidència amb l’augment dels preus, així com en el turisme, sobretot el nord-americà.

Sigui com vulgui, a l’enquesta d’aquesta setmana, dBalears demana als seus lectors si consideren que Donald Trumps’equivoca amb la seva política aranzelària. Tot seguit, ja podeu votar a l’esqueta d’aquesta setmana.