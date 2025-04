La NASA es fa enrere i elimina de la web el pla d’igualtat perquè una dona i una persona negra trepitgin, per primer pic, la Lluna

La nova administració dels Estats Units d’Amèrica, encapçalada per l’ultra Donald Trump, ha aconseguit, un pic més, que organisme amb el pes de la NASA faci enrere i esborri d’entre els seus projectes propers el pla d’igualtat i diversitat que proposava que, per primer pic, una dona i una persona negra posessin els seus peus sobre la Lluna.

La web de l’agència espacial americana ha eliminat de la seva web l’apartat en el qual xerrava sobre les iniciatives en matèria d’igualtat, diversitat i inclusió (conegudes als EUA amb les sigles de DEI). Fins ara, els projectes de DEI de la NASA havien centrat i acaparat gran part de l’atenció mediàtica relacionada amb el món aeroespacial.

A més, al NASA no ha estat l’únic organisme estatunidenc que, arran de la victòria de Trump el passat 25 de gener de 2025. Entre d’altres, destaca els Instituts Nacionals de la Salud (coneguts amb les sigles NIH), el qual també ha esborrat tot rastre dels seus programes i iniciatives de DEI.

El programa Artemis

L’objectiu principal del programa Artemis no és un altre que tornar a enviar persones a la Lluna, i per això havien iniciat diversos programes que introduirien novetats considerables en comparació des del darrer allunatge l’any 1972. Entre elles, l’el·liminat objectiu d’allunar per primer en la història la primera dona i la primera persona negra, un fet que torna a obrir dubtes sobre el programa Artemis i el seu compromís amb la diversitat en l’exploració espacial.

La vertent de DEI del programa Artemis ha estat, fins a finals dels passat mes de març, un dels seus pilars fonamentals. I és que, totes les misions realitzades per l’Apolo, entre 1969 i 1972, han estat preparades per a homes blancs, una dotzena d'ells en total.