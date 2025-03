La UE permetrà conduir als joves de 17 anys si van acompanyats

La Unió Europea ha acordat aquest dimarts les bases per a llançar un carnet de conduir digital europeu el 2030 que sigui reconegut a tota la Unió, així com un pla per a expedir permisos a conductors de 17 anys acompanyats, després de l'acord aconseguit entre el Consell i el Parlament Europeu per a actualitzar la directiva sobre permisos de circulació.

Es tracta del primer acord polític provisional entre els 27 i l'Eurocambra per a establir unes normes harmonitzades a tota la UE, de manera que s'estableixin requeriments mínims tant per a renovar permisos com per a expedir-ne de nous i fixar condicions comunes a conductors nous.

Aquest acord col·loca les bases per al carnet de conduir digital europeu, que la UE vol tenir llest per a finals de 2030. Aquest, que comptarà amb una versió física, serà reconegut a tots els Estats membres de la UE i serà vàlid per a conduir turismes i motocicletes durant 15 anys a partir de la data d'expedició.

Per als nous conductors s'estableix un període de prova d'almenys dos anys, en què estaran subjectes a normes i sancions més estrictes per conduir sota els efectes de l'alcohol i sense fer servir cinturons de seguretat o sistemes de retenció infantil.

Respecte a conduir després de consumir alcohol, el text anima els Estats membres a fixar una tolerància zero i prohibir el consum per a tots els conductors, més enllà dels nivells permesos actualment.

Pla per a conduir amb 17 anys acompanyat

La directiva també inclourà un pla perquè els Estats membres que el vulguin desenvolupar expedeixin permisos de conduir a menors de 17 anys acompanyats per un adult experimentat. També es deixarà als Estats membres reduir a 17 anys l'edat per a treure's el carnet de camió, en aquest cas, per a circular només pel propi territori i, igualment, acompanyats d'un conductor amb experiència.

Amb aquesta mesura, la UE vol abordar l'escassetat de conductors en sectors professionals, alhora que millora la seguretat a les carreteres. La directiva també preveu ajustos per a facilitar als ciutadans l'obtenció del permís de conducció de turismes quan resideixin en un Estat membre diferent del de la seva nacionalitat.

L'acord provisional ara haurà de ser ratificat pels representants dels Estats membres de la UE i el Parlament Europeu. Les dues institucions ho adoptaran formalment després d'una revisió juridicolingüística i posteriorment hi haurà un termini de quatre anys perquè els països del bloc trasposin la directiva.