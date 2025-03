Repressió i empresonaments en la sisena nit de protestes per la detenció del batle d’Istanbul, Ekrem Imamoglu

Dimecres passat, 19 de març, varen esclatar les protestes multitudinàries a Turquia, després de la detenció del batle d'Istanbul, Ekrem Imamoglu. Diumenge, un tribunal turc va ordenar la detenció i empresonament d’Imamoglu, assenyalat pel govern d’Erdogan de corrupció i col·laboració amb el terrorisme, i suspenent-li les funcions de batle com a «mesura temporal». Aquest fet ha originat una gran onada de manifestacions arreu del país, les quals van per la sisena nit i ja comptabilitzen més de 1.000 detenguts.

En resum, la Fiscalia va decidir l'empresonament d'Imamoglu acusant-lo de dirigir una organització criminal, acceptar suborns, extorsionar, registrar il·legalment dades personals i manipular licitacions. En arribar la petició als jutges, aquests varen rebutjar els càrrecs relacionats amb el terrorisme, tot i que continua essent-hi processat. Els lletrats acusen Ekrem Imamoglu d'ajudar el proscrit Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK): "tot i que hi ha fortes sospites que Imamoglu ajuda una organització terrorista armada, la seva detenció per aquest motiu no es considera necessària en aquest moment, ja que s'ha decidit arrestar-lo per delictes financers".

A banda, 47 persones més també varen ser detengudes i empresonades juntament amb Imamoglu, a l'espera de judici. Entre elles, un ajudant clau i dos batles de districte, Murat Calik i Resul Emrah Şahan, que representen els districtes d’Istanbul de Beylikdüzü i Sisli.

El líder del Partit Republicà del Poble (CHP), Özgür Özel, ha assenyalat que l'empresonament del seu company de partit, Ekrem Imamoglu, recordava els "mètodes de la màfia italiana". A banda, també va declarar que, per a ell, "Imamoglu està per una banda a la presó i, per l'altra, camí de la Presidència".

Sisena nit de protestes

Desenes de milers de manifestants han acudit davant l’Ajuntament d’Istanbul, cada dia i durant sis nits, per tal de demanar l'alliberament immediat del batle de la ciutat més gran de Turquia i acusar el president Erdogan d’atacar Imamoglu amb motivacions i interessos polítics.

Les unitats policials i els antiavalots desplegats han exercit una violència desmesurada cap als manifestants durant totes les jornades de protesta. Una actitud que ha estat resposta pels manifestants amb llançaments d’objectes i bengales, que de res han servit per a evitar més de 323 detencions només en la jornada de dissabte (dades oficials del ministre d’Interior, Ali Yerlikaya).