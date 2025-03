El palestí recentment guanyador d'un Òscar, Hamdam Ballal, és apallissat, arrestat i desaparegut per colons i soldats israelians

El codirector palestí del documental ‘No Other Land’, recent guanyador d’un Òscar, es troba desaparegut des de la seva detenció. El passat dilluns, 24 de març, Hamdam Ballal ha estat colpejat brutalment per colons jueus i posteriorment, mentre estava sent atès per una ambulància, ha estat arrestat per militars israelians.

Els fets varen ocòrrer a la casa del director de cine, a Cisjordània, localització on es va rodar el documental, guardonat amb un Oscar. No es té cap notícia de Ballal des del moment de la seva detenció, només les declaracions d’altres testimonis. Els testimonis han confirmat que els colons varen deixar ferit Ballal, «sagnant», i que mentre l’ambulància l’atenia un grup de soldats pertanyents a les forces d’Israel el varen detenir i se’l varen endur.