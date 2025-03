Israel trenca l’alto el foc i assassina més de 340 persones: «Les portes de l’infern s'obriran a Gaza»

El ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, ha advertit aquest dimarts que «les portes de l'infern s'obriran a Gaza» després de l'inici d'una nova onada de bombardejos contra la Franja que ja han deixat més de deixen més de 340 palestins morts, abans d'afirmar que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) serà colpejat amb una força «no vista fins ara», si no allibera els prop de 60 ostatges que mantenen retenuts després dels atacs del 7 d'octubre del 2023.

«Aquesta nit hem tornat als combats a Gaza davant la negativa de Hamàs d'alliberar els ostatges i les seves amenaces de danyar soldats i comunitats d'Israel», ha afirmat, segons ha informat el diari 'The Times of Israel'. «No deixarem de combatre fins que tots els ostatges tornin a casa i fins que s'assoleixin els objectius de la guerra», ha afegit.

El Ministeri de Sanitat gazatí ha xifrat en més de 340 els morts que han estat traslladats fins ara a hospitals de Gaza a causa de les "massacres" perpetrades per Israel després de l'inici de la campanya 'Força i Espasa'. «Diverses víctimes segueixen sota la runa», ha alertat al seu compte a Telegram, per la qual cosa es tem que la xifra de morts podria ser superior.

Per la seva banda, el Govern d'Israel ha assegurat que va donar ordre a l'Exèrcit que prengui «mesures enèrgiques» contra Hamàs després del grup palestí hagi «rebutjat totes les ofertes» dels mediadors en el marc de l'acord d'alto el foc, davant les exigències d'Israel d'estendre la primera fase del pacte, una cosa que va rebutjar la segona de les converses.

Així, Hamàs ha insistit a cenyir-se als termes originals de l'acord, que va haver d'entrar fa setmanes en la segona fase, inclosa la retirada de militars israelians de Gaza i un alto el foc definitiu a canvi de l'alliberament de la resta d'ostatges que segueixen amb vida.

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació de l’Estat espanyol, José Manuel Albares, ha expressat aquest dimarts el rebuig del Govern espanyol a la represa per part d'Israel dels bombardejos «de manera indiscriminada» contra la població civil a Gaza: «Aquesta no és la via per a la pau, per a palestins i israelians, i tampoc és la via per garantir la seguretat per a cap poble a l'Orient Mitjà i per donar-li estabilitat».