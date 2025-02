El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), organisme consultiu que depèn de la Unió Europea (UE), ha aprovat la utilització en els seus plens del català, l’eusquera i el gallec.

El CESE va ser creat pel Tractat de Roma l'any 1957 amb la finalitat de representar els interessos dels diferents grups econòmics (tant d’empreses com de treballadors) i socials (entitats i organitzacions de la societat civil) de la UE.

Funcions del CESE

El CESE pot també rebre de les institucions de la mateixa UE l'encàrrec d'emetre un dictamen de caràcter exploratori, i té la facultat d'emetre dictàmens per pròpia iniciativa (el 15% aproximadament dels seus dictàmens són d'aquest tipus). Actualment, el CESE aprova, de mitjana, uns 150 dictàmens cada any sobre temes molt diversos relatius a la construcció europea. A banda, el CESE té dues comeses més: l’una és facilitar una major adhesió i participació de la societat civil organitzada en relació amb el projecte europeu, tant a nivell nacional com d'Europa; l’altra és reforçar el paper de la societat civil organitzada en els països o grups geogràfics no comunitaris i fomentar la creació d'estructures consultives inspirades en el seu propi model: en els països candidats a l'adhesió a la UE, països associats mediterranis, Estats d'Àfrica, Carib i Pacífic, Índia, Xina, el Mercosur i el Brasil.

D'aquesta manera, i gràcies al CESE, la construcció europea no és obra únicament de les institucions europees i dels polítics, sinó també dels ciutadans organitzats que participen en la vida econòmica, social i cívica dels seus respectius països.